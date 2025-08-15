Ліга Європи: "Шахтар" програв у серії пенальті "Панатінаїкосу"

Донецький "Шахтар" припинив участь у кваліфікації футбольної Ліги Європи і може сподіватися лише на потрапляння в основну стадію третього за силою єврокубка - Ліги Конференцій.

"Гірники" поступилися грецькому "Панатінаїкосу", попри те, що за 210 хвилин гри - два повних матчі та пів години екстратаймів - ані українці, ані команда з Еллади так і не змогли відзначитися бодай одним м'ячем.

Завдання здобути позитивний результат для донеччан ближче до кінця основного часу суттєво ускладнилося через подвійне вилучення - Очеретько заробив другу жовту картку і з нею червону, а головного тренера Арду Турана арбітр вигнав до підтрибунних приміщень через надмірні емоції.

Попри гру в меншості, "Шахтар" довів справу до серії пенальті, де з шести ударів "гірники" забили лише три, а суперник - на один більше.

У раунді плей-оф кваліфікації Ліги Конференцій "Шахтар" зіграє зі швейцарським "Серветтом". Також у цій стадії виступатиме житомирське "Полісся", якому у суперники дісталася італійська "Фіорентина".