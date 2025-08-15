У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
РЖД у вогні
Ліга Європи: "Шахтар" програв у серії пенальті "Панатінаїкосу"

"Гірники" боротимуться за основну стадію Ліги Конференцій.

Ліга Європи: "Шахтар" програв у серії пенальті "Панатінаїкосу"
Шахтар - Панатінаїкос 0:0 (3:4 пен.)
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" припинив участь у кваліфікації футбольної Ліги Європи і може сподіватися лише на потрапляння в основну стадію третього за силою єврокубка - Ліги Конференцій.

"Гірники" поступилися грецькому "Панатінаїкосу", попри те, що за 210 хвилин гри - два повних матчі та пів години екстратаймів - ані українці, ані команда з Еллади так і не змогли відзначитися бодай одним м'ячем.

Завдання здобути позитивний результат для донеччан ближче до кінця основного часу суттєво ускладнилося через подвійне вилучення - Очеретько заробив другу жовту картку і з нею червону, а головного тренера Арду Турана арбітр вигнав до підтрибунних приміщень через надмірні емоції.

Попри гру в меншості, "Шахтар" довів справу до серії пенальті, де з шести ударів "гірники" забили лише три, а суперник - на один більше.

У раунді плей-оф кваліфікації Ліги Конференцій "Шахтар" зіграє зі швейцарським "Серветтом". Також у цій стадії виступатиме житомирське "Полісся", якому у суперники дісталася італійська "Фіорентина".
