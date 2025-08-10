Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через "Дію": чому Укрзалізниця порушує наші права?
Каратист Талібов після перемоги на Всесвітніх іграх: «Був упевнений у кожній своїй дії»

Він здобув першу золоту медаль Всесвітніх ігор-2025 з карате для України.

Каратист Талібов після перемоги на Всесвітніх іграх: «Був упевнений у кожній своїй дії»
Український каратист Різван Талібов
Фото: UKF / Анастасія Сальник

Український каратист Різван Талібов у розмові з LB.ua підбив підсумки виступу на Всесвітніх іграх-2025, на яких він здобув «золото», здолавши у фіналі іменитого суперника.

«На цьому турнірі побачив того Різвана, якого я хочу бачити. Я уявляв собі цей результат, хотів стати чемпіоном… Ця перемога для мене як оновлення. Я був впевнений, знав, як перемагати, не мав сумнівів у жодній дії. Це головне в цій перемозі. Титул на Всесвітніх іграх – це велика честь. Змагальний день був складним, але не дуже. У моїй групі були чемпіони Європи й світу, тому не можу сказати, що з кимось було легше, а з кимось складніше. Простих поєдинків не було. Складно було в фіналі, але я впорався», – сказав каратист.

У фінальному поєдинку він протистояв хорватському каратисту Анджело Квешичу. 

«У півфіналі я змагався з дуже сильним суперником, чемпіоном Азії, а у фіналі взагалі з дворазовим переможцем європейської першості з Хорватії. Чотири роки тому я поступився у півфіналі Всесвітніх ігор саме цьому хорватському спортсмену. І цьогоріч у півфіналі ЧЄ теж програв саме йому», – розповів Талібов.

Перемогу на Всесвітніх іграх він присвятив усім близьким людям. 

«Перемогу я присвячую всім дорогим для мене людям. Це не тільки моя заслуга. Так, я виходжу на татамі, я борюсь, але до цього залучено багато людей. Присвячую батькам, сестрі, тренерам і всій нашій команді. Я дуже боюся когось пропустити, бо всіх дуже ціную, тому знайте, що я про вас усіх пам’ятаю», – підсумував Різван.

Наступний великий турнір, на якому виступатимуть українські каратисти – це Чемпіонат світу в Каїрі, який відбудеться наприкінці осені.

Нагадаємо, Всесвітні ігри-2025 проходять у Ченду, Китай. В активі збірної України 16 медалей: 7 золотих, 7 срібних і 2 бронзові.
