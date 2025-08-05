Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Динамо" поступилося кіпрському "Пафосу"

Попереду ще цілий матч, щоб відігратися.

Ліга чемпіонів: "Динамо" поступилося кіпрському "Пафосу"
Динамо - Пафос 0:1
Фото: EPA/UPG

У номінально домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" мінімально поступилося "Пафосу", що представляє чемпіонат Кіпру.

Після важких стартових хвилин підопічні Олександра Шовковського змогли заспокоїти гру і до перерви мали одну хорошу нагоду відзначитися - але Дубінчак замість пасу вирішив бити і влучив у каркас.

У другому таймі гострий момент створив Ярмоленко, але удар найдосвідченішого гравця у складі киян з правої ноги виявився невлучним. А ключовим епізодом став пенальті, який арбітр Сандро Шерер спершу поставив у ворота "Пафоса" через фол на Ванаті, але згодом, самостійно подивившись відеоповтор, змінив своє рішення.

На жаль, навіть нічию втримати не вдалося: на 84-ій хвилині Андерсон Сілва приніс перемогу кіпріотам. За тиждень у "Динамо" буде ще 90 хвилин на те, щоб виправити помилки та змінити хід дуелі на свою користь.

В разі успіху "Динамо" у раунді плей-оф кваліфікації зіграє з переможцем пари "Лех" - "Црвена Звезда".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies