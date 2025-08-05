Ліга чемпіонів: "Динамо" поступилося кіпрському "Пафосу"

У номінально домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" мінімально поступилося "Пафосу", що представляє чемпіонат Кіпру.

Після важких стартових хвилин підопічні Олександра Шовковського змогли заспокоїти гру і до перерви мали одну хорошу нагоду відзначитися - але Дубінчак замість пасу вирішив бити і влучив у каркас.

У другому таймі гострий момент створив Ярмоленко, але удар найдосвідченішого гравця у складі киян з правої ноги виявився невлучним. А ключовим епізодом став пенальті, який арбітр Сандро Шерер спершу поставив у ворота "Пафоса" через фол на Ванаті, але згодом, самостійно подивившись відеоповтор, змінив своє рішення.

На жаль, навіть нічию втримати не вдалося: на 84-ій хвилині Андерсон Сілва приніс перемогу кіпріотам. За тиждень у "Динамо" буде ще 90 хвилин на те, щоб виправити помилки та змінити хід дуелі на свою користь.

В разі успіху "Динамо" у раунді плей-оф кваліфікації зіграє з переможцем пари "Лех" - "Црвена Звезда".