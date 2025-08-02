Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна на престижному турнірі серії WTA 1000 в канадському Монреалі без проблем вийшла до 1/8 фіналу, обігравши "нейтральну" Анну Калінську.

Наша співвітчизниця буквально не лишила суперниці жодного шансу, узявши обидві партії з більш ніж переконливим рахунком 6:1.

Наступною опоненткою Світоліної стане Аманда Анісімова зі Сполучених Штатів, яка посіяна на турнірі під 5-им номером.

Також боротьбу за трофей у Канаді продовжують ще дві українки - Марта Костюк і Даяна Ястремська.