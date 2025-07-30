Вибили відвертих аутсайдерів: чому перемога «Динамо» нічого не означає

Кому віддає всі сили Володимир Бражко, чому Владислав Ванат ще не став високоякісним форвардом і чого чекати в наступному раунді кваліфікації – в огляді другого матчу між «Динамо» й «Хамруном».

Рівень опозиції у другому кваліфікаційному раунді не дозволяє оцінити підготовку «Динамо» до сезону. Єдине, що можна зробити – це проміжні висновки щодо фізичного й психологічного стану окремих гравців на тлі явного аутсайдера.

Підопічні Олександра Шовковського без проблем пройшли до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, розгромивши острівного карлика за футбольними мірками – мальтійського « Хамрун Спартанс ». Кияни відвантажили супернику по три м’ячі в кожному з матчів, тому спокійно пройшли далі. Будемо відвертими, вони могли забити більше, але, очевидно, вирішили не знущатися з суперників.

Занадто велика різниця в класі

В українському футболі траплялося чимало курйозів. Уболівальники зі стажем пам’ятають, як «Динамо» розписувало нічиї з молдавським «Шерифом» і білоруським БАТЕ на початку 2010-х, розгромну поразку від румунського «Стяуа» у 2006-му. Однак ці результати не можна було б порівняти з теоретичною невдачею в матчі з мальтійським колективом.

Фото: EPA/UPG Олександр Караваєв під час матчу

У рейтингу асоціацій за версією УЄФА Мальта йде 41-ю, а Україна – 27-ю. Ба більше, «Хамрун» посідає 214 сходинку в рейтингу кращих клубів Європи, а «Динамо» – 113-ту. Різниця в понад 100 позицій – це красномовний показник якості обох команд. Через це будь-який результат, окрім розгромної (!) перемоги, був би для киян ганебним. Якби програли, то породили б нову хвилю мемів про «підйом» мальтійського футболу.

На щастя, «Динамо» здобуло впевнену перемогу, однак різниця в класі не дозволяє об’єктивно оцінити рівень української команди. Зрозуміло лише, що українські гравці, які вміють грати у футбол, не втратили свої навички під час літньої паузи.

Найкращий форвард УПЛ

Перш за все, мова про нападника киян Владислава Ваната. Він двічі відзначився у двох матчах проти мальтійського клубу. На виїзді форвард отримав зручний пас фактично перед воротами й спокійно переграв голкіпера, а в номінально домашньому для «Динамо» поєдинку зміг скористатися помилкою захисників і закотив м’яч у сітку. Однак радіти приводів немає. Влад є основною ударною силою киян попереду, тому постійно отримує м’яч у потенційно гольових епізодах. Інша справа – як він ним розпоряджається.

Фото: EPA/UPG Ванат бореться за м'яч

У поєдинку проти «Хамруна» Ванат мав чимало шансів покращити свою результативність. З таким суперником гріх не користуватися нагодою. Він натомість змарнував декілька гольових епізодів: десь не влучив по воротах, десь не зміг пробити повз голкіпера. Не зайвим для нього було б також подякувати суперникам за дитячі помилки під час гри назад. Ванат неодноразово обкрадав захисників мальтійського клубу, але не зміг скористатися сповна цими моментами.

У матчі з «Хамруном» він продемонстрував бажання забивати й вміння працювати в пресингу, але, очевидно, варто б підтягнути реалізацію. Більш іменитий суперник банально не дасть йому стільки свободи попереду, тому доведеться витискати максимум з усіх епізодів. Звісно, за умови, що він дійсно найкращий форвард Української прем’єр-ліги.

Повернення Бражка

Ще один футболіст, якому є що доводити – це Володимир Бражко. В другому матчі проти мальтійців він нарешті повернувся до стартового складу команди. Грав зріло й результативно. Скучили ми вже за таким футболістом.

Фото: EPA/UPG Бражко святкує гол

Півзахисник зміг замкнути простріл Шапаренка, закотивши м’яч у порожні ворота. Цей гол був п’ятим для «Динамо» в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, але таким важливим для футболіста. Після історії з трансфером у «Вулвергемптон» минулої зими, який у підсумку не відбувся, Бражко суттєво знизив рівень гри. Півзахисник киян був блідою тінню того гравця, за яким приїхали з Туманного Альбіону. Не дасть збрехати головний тренер збірної України Сергій Ребров, який посадив колись основного гравця команди на лаву для запасних.

На цьому пригоди Володимира не завершилися. Декілька місяців тому стало відомо, що він розпочав стосунки з українською блогеркою Дар’єю Квітковою. До чого тут це? Так, це особиста справа футболіста, але в період ігрового спаду футболіста критикують ледь не за все. Бражко не став винятком, тому був змушений вислухати чимало критики й насмішок збоку вболівальників. «Тепер йому не до футболу», – лунало звідусіль. Не залишився осторонь любовних справ Бражка й колишній головний тренер «Динамо» Йожеф Сабо. Він розкритикував півзахисника після першого матчу проти «Хамруна».

Фото: EPA/UPG Бражко разом з партнерами по команді після гола

«Чи могли вплинути стосунки з Дашею Квітковою? Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку. Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще торік став запасним. Немає його, зник футболіст! їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав», – наголосив експерт.

Наскільки коректно було висловлюватися таким чином – питання відкрите. Однак вже зрозуміло, що Бражко має мотивацію довести свою профпридатність. І заради Квіткової, і заради її сина, з яким Володимир мило проводив час після матчу проти мальтійців.

Що далі?

Наступним суперником киян стане переможець пари «Маккабі» – «Пафос». Перший матч між командами завершився внічию – 1:1. Хоч рівень команд, хто б не переміг, теж не дотягує навіть до середняка Ліги чемпіонів, наступний матч може продемонструвати готовність «Динамо» до сезону. Бо й кияни, як би ми не намагалися довести зворотне, зараз теж не перебувають на передових позиціях світового футболу.

До групового етапу Ліги чемпіонів залишилося зробити два кроки.