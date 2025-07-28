Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світовий рейтинг за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 21-27 липня.
Еліна Світоліна залишилася на 13-му місці у рейтингу WTA, водночас дві інші українки у топ-100 рейтингу втратили позиції: Марта Костюк опустилася на сходинку й стала 28-ю, а Даяна Ястремська - на дві позиції, і посідає 35-те місце.
Втім, Юлія Стародубцева піднялась на одну позицію і зайняла 73-тє місце.
У топ-200 рейтингу опустилися у списку три українки. Ангеліна Калініна тепер посідає 132-гу сходинку, Олександра Олійникова - 176-те місце, а Дар'я Снігур - 193-тю позицію.
Світовий рейтинг WTA:
Аріна Сабалєнка — 12420 очок
Коко Гофф (США) — 7669
Іга Швьонтек (Польща) — 6813
Джессіка Пегула (США) — 6423
Мірра Андрєєва — 4914
Цінь Вень Чжен (Китай) — 4553
Аманда Анісімова (США) — 4470
Медісон Кіз (США) — 4374
Жасмін Паоліні (Італія) — 3576
Паула Бадоса (Іспанія) — 3454
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13. Еліна Світоліна (Україна) — 2794
28. Марта Костюк (Україна) — 1616 (-1 позиція)
35. Даяна Ястремська (Україна) — 1394 (-2)
73. Юлія Стародубцева (Україна) — 899 (+1)
132. Ангеліна Калініна (Україна) — 550 (-5)
176. Олександра Олійникова (Україна) — 420 (-4)
193. Дарія Снігур (Україна) — 384 (-1)
227. Анастасія Соболєва (Україна) — 323 (-11)
261. Валерія Страхова (Україна) — 280 (+2)
288. Леся Цуренко (Україна) — 235 (+5)