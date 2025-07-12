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Полька Швьонтек стала чемпіонкою Вімблдону-2025

У фіналі вона декласувала суперницю у двох сетах.

Полька Швьонтек стала чемпіонкою Вімблдону-2025
Іга Швьонтек після перемоги
Фото: EPA/UPG

Польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA № 4) перемогла американку Аманду Анісімову (WTA № 12) у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону.

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Упродовж матчу полька не віддала суперниці жодного сету – 2:0 (6:0, 6:0).

За 58 хвилин Швьонтек тричі подала навиліт і припустилася двох подвійних помилок.

Окрім того, вона виконала 10 віннерів. 

Іга вперше в кар’єрі стала чемпіонкою трав’яного Гренд Слему.

Нагадаємо, у чоловічому одиночному розряді за кубок змагатимуться Яннік Сіннер (Італія, WTA № 1) і Карлос Алькарас (Іспанія, WTA № 2).
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