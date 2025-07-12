Полька Швьонтек стала чемпіонкою Вімблдону-2025

Польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA № 4) перемогла американку Аманду Анісімову (WTA № 12) у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону.
Упродовж матчу полька не віддала суперниці жодного сету – 2:0 (6:0, 6:0).
За 58 хвилин Швьонтек тричі подала навиліт і припустилася двох подвійних помилок.
Окрім того, вона виконала 10 віннерів.
Іга вперше в кар’єрі стала чемпіонкою трав’яного Гренд Слему.
Нагадаємо, у чоловічому одиночному розряді за кубок змагатимуться Яннік Сіннер (Італія, WTA № 1) і Карлос Алькарас (Іспанія, WTA № 2).