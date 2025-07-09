"Челсі" - перший фіналіст Клубного чемпіонату світу

У Сполучених Штатах добігає завершення перший Клубний чемпіонат світу ФІФА у новому форматі з 32 командами - і вже зрозуміло, що золотий трофей поїде до Європи.

Лондонський "Челсі" у півфіналі здолав останнього представника Південної Америки на турнірі - бразильський "Флуміненсе". Героєм матчу став Жоао Педро, який до 56-ої хвилини встиг оформити дубль.

2:0 у підсумку - англійці вже у фіналі, де чекають на переможця мегапротистояння "Реала" та "ПСЖ". На жаль, лише у ролі глядача за успіхами одноклубників спостерігає українець Михайло Мудрик: вінгер "Челсі" не бере участь у чемпіонаті світу через відсторонення, пов'язане з допінговим скандалом.