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FIE допустила підсанкційних спортсменок на ЧС-2025 з фехтування

Це сталось після спрощення процесу їх перевірки.

FIE допустила підсанкційних спортсменок на ЧС-2025 з фехтування
Ілюстративне фото

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення про допуск підсанкційних спортсменок до чемпіонату світу-2025. Це сталось після спрощення процесу їх перевірки.

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Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що серед учасників ЧС-2025 37 "нейтральних" спортсменів. Серед них - атлети, які мають зв'язок з військовими формуваннями Росії.

На засіданні FIE 26 червня вирішили спростити процес перевірки "нейтральності" атлетів внаслідок "складності процесу", який виявився "обтяжливим та дорогим".

"Нейтральні" спортсмени, як і раніше, для участі в турнірах повинні підписати декларацію. Вона містить дев'ять пунктів, зокрема в ній йдеться про підтримку мирної місії МОК, відмови від заяв на підтримку війни в ЗМІ й соцмережах, а також участі у провоєнних демонстраціях і демонстрації символів на підтримку війни.

Декларація також містить пункти про повагу до принципів Олімпійської хартії, статуту FIE, етичного кодексу МОК, політики безпеки, правил та будь-яких директив FIE. 

Атлети мають слідувати антидопінговим правилам FIE та Всесвітньому антидопінговому кодексу.

У випадку надання неправдивої інформації в декларації або її порушенні, атлетів відсторонять від змагань FIE, анулюють "нейтральний" статус та можуть застосовувати дисциплінарні стягнення. 

Після підписання декларації остаточне рішення щодо надання "нейтрального" статусу ухвалюватиме Виконавчий комітет.

Чемпіонат світу-2025 відбудеться в Тбілісі з 22 по 26 липня.
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