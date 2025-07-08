Формула-1. Гран-прі Великої Британії: день усього життя для Хюлькенберга й перемога Норріса

Домашня перемога Норріса
Цей день точно став особливим у житті Ландо Норріса, адже він уперше у своїй кар‘єрі здобув перемогу на домашньому Гран-прі. Цей подарунок Норрісу зробили Ферстаппен та Піастрі, які через свої помилки «віддали» Ландо першу позицію.
Майже на середині гонки Макс Ферстаппен під час повороту треку втратив керування над болідом й розвернувся. Таким чином нідерландець опустився з другої позиції одразу на дев'яту.
Тож далі боротьба за першість точилась між пілотами «Макларена». Все вирішив «штраф» Піастрі. Наприкінці 20-го кола перед рестартом гонки Піастрі вирішив різко скинути швидкість (з 218 км/год до 52 км/год), чим ледь не спровокував аварію з Ферстаппеном, який зумів уникнути зіткнення. Стюарди оцінили дії австралійця на мокрій трасі за поганої видимості як штраф у вигляді 10 секунд, які Оскар відстояв на піт-стопі, чим, своєю чергою, допоміг Ландо Норрісу перемогти.
Таким чином Ландо фінішував першим, скоротивши відставання від Оскара на 8 очок в особистому заліку. Піастрі став другим на Гран-прі Британії, а третім неочікувано для себе та всіх став пілот «Заубер» Ніко Хюлькенберг.
DRIVER STANDINGS (12/24 races)— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
Piastri's lead is cut to eight points 👀#F1 #BritishGP pic.twitter.com/hXuMhyUOmP
Залік Формули-1 після Гран-прі Виликої Британії (п’ятірка кращих):
- Оскар Піастрі («Макларен») — 234 очки;
- Ландо Норріс («Макларен») — 226;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 165;
- Джордж Расселл («Мерседес») — 147;
- Шарль Леклер («Феррарі») — 119.
У Кубку конструкторів «Макларен» продовжує своє домінування.
TEAM STANDINGS (after 12 rounds)— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
Hulkenberg's podium sees @stakef1team_ks move up three places to sixth! 👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/DHN0ca6MxU
Кубок конструкторів після Гран-прі Іспанії (п’ятірка кращих):
- «Макларен» — 422 очок;
- «Феррарі» — 222;
- «Мерседес» — 210;
- «Ред Булл» — 172;
- «Вільямс» — 59.
День Хюлькенберга
Цей день 37-річний Ніко Хюлькенберг точно запам‘ятає на все своє життя. Гран-прі Британії розпочиналось для нього як зазвичай, без шансів на успіх. Він посів передостаннє місце у кваліфікації, тож можливості досягти чогось великого у гонці не було.
He started P19 and finished P3! 💪— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
A remarkable race and an incredible journey for @HulkHulkenberg 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1djJWJJyGy
Однак упродовж перегонів Ніко почав покращувати свої позиції, обганяючи суперників одного за іншим. Уже на 35-му колі німець обійшов Ленса Стролла на повороті й вийшов на третю позицію старту. До кінця заїзду йому таки вдалось втримати своє місце на подіумі навіть попри те, що позаду нього їхав сам Льюїс Гемілтон.
Pure joy 🥳#F1 #BritishGP @HulkHulkenberg pic.twitter.com/5Ikrzk5cbr— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
Таким чином вперше за 239 гонок Хюлькенберг зумів потрапити на подіум Формули-1. Сам Ніко виглядав доволі стриманим на подіумі, чого не скажеш про його доньку, яка буквально кричала від щастя.
NICOS DAUGHTER 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Zclr6srLlU— Laura 🦋 (@formuLau16) July 6, 2025
«Які ж це були перегони. Чесно кажучи, це досить сюрреалістично. Я не впевнений, як усе це сталося, але, очевидно, що це були божевільні умови. Я заперечував [можливий подіум], мабуть, до останнього пітстопу, але потім, коли почув, що переважав Льюїса на одне додаткове коло, то подумав: "Гаразд, це добре, трішки перепочинку".
Я думав, що він викладеться на повну перед домашньою публікою, і подумав: "Вибачте, хлопці, але це також мій день". Мені довелося натиснути на педаль газу на повну. Я неймовірно щасливий», – цитує німця Motorsport.
Драма Гемілтона
Досягненню Хюлькенберга раділи, мабуть, всі, окрім британця Льюїса Гемілтона. Серія британця без перемог триває, попри всі надії на те, що зупинити її допоможе домашній етап у Великій Британії. Справді, Гран-прі Великої Британії завжди було переможним для сера Льюїса. Протягом останніх 11 сезонів він незмінно фінішував на подіумі в Сільверстоуні, причому у 8 випадках він завершував гонку на верхній сходинці п'єдесталу, але не цього разу.
Гемілтон провів хороший заїзд і зумів фінішувати лише четвертим. Після перегонів Льюїс не приховував свого розчарування і знову звинуватив команду та сам боліт.
«Машиною було дуже, дуже важко керувати. Вона просто не має стабільності. Ви входите в поворот, і вона постійно клацає. Вона просто не може встояти на місці, і це дуже ускладнює керування. А на низькій швидкості не любить повертати. Це дуже неприємний баланс. Це найгірше відчуття.
Ми втратили час і багато місць через стратегію. Я не зовсім розумію, як я був четвертим, а вийшов восьмим. Це дуже ускладнило життя. Я застряг позаду трьох машин на довгий час. Потім я зупинився раніше в надії на андеркат, і, Боже, це було так складно. Ця машина зовсім не любить таких умов. Було багато помилок. Це був не найкращий день», – сказав Гемілтон в інтерв’ю Sky Sports.
Наступне, 13-те Гран-прі сезону-2025 Формули-1, відбудеться за три тижні, 27 липня, у Бельгії.