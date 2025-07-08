Формула-1. Гран-прі Великої Британії: день усього життя для Хюлькенберга й перемога Норріса

Хто склав йому компанію на подіумі, як Ферстаппен і Піастрі завадили один одному та чому в Гемілтона знову винні всі, крім нього – в огляді дванадцятого етапу Формули-1 .

Хоч дива не сталось, адже Гемілтон не зумів фінішувати на подіумі рідного треку, як би цього не хотіли його фани, місцева публіка залишилася задоволеною. Перемогу у гонці все ж святкував британець, а саме Ландо Норріс. Хоча, направду, не він став героєм дня...

Дощ, хаос та стабільність « Макларен ». Такими словами можна описати цьогорічне Гран-прі Великої Британії, яке супроводжувалось шаленою зливою. Саме негода спровокувала аварії, помилки пілотів і навіть сенсації під час перегонів.

Домашня перемога Норріса

Цей день точно став особливим у житті Ландо Норріса, адже він уперше у своїй кар‘єрі здобув перемогу на домашньому Гран-прі. Цей подарунок Норрісу зробили Ферстаппен та Піастрі, які через свої помилки «віддали» Ландо першу позицію.

Майже на середині гонки Макс Ферстаппен під час повороту треку втратив керування над болідом й розвернувся. Таким чином нідерландець опустився з другої позиції одразу на дев'яту.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен лідирує упродовж гонки Гран-прі Великої Британії

Тож далі боротьба за першість точилась між пілотами «Макларена». Все вирішив «штраф» Піастрі. Наприкінці 20-го кола перед рестартом гонки Піастрі вирішив різко скинути швидкість (з 218 км/год до 52 км/год), чим ледь не спровокував аварію з Ферстаппеном, який зумів уникнути зіткнення. Стюарди оцінили дії австралійця на мокрій трасі за поганої видимості як штраф у вигляді 10 секунд, які Оскар відстояв на піт-стопі, чим, своєю чергою, допоміг Ландо Норрісу перемогти.

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Фото: EPA/UPG Британський пілот Ландо Норріс (попереду) під час домашнього Гран-прі

Таким чином Ландо фінішував першим, скоротивши відставання від Оскара на 8 очок в особистому заліку. Піастрі став другим на Гран-прі Британії, а третім неочікувано для себе та всіх став пілот «Заубер» Ніко Хюлькенберг.

Залік Формули-1 після Гран-прі Виликої Британії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 234 очки; Ландо Норріс («Макларен») — 226; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 165; Джордж Расселл («Мерседес») — 147; Шарль Леклер («Феррарі») — 119.

У Кубку конструкторів «Макларен» продовжує своє домінування.

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Кубок конструкторів після Гран-прі Іспанії (п’ятірка кращих):

«Макларен» — 422 очок; «Феррарі» — 222; «Мерседес» — 210; «Ред Булл» — 172; «Вільямс» — 59.

День Хюлькенберга

Цей день 37-річний Ніко Хюлькенберг точно запам‘ятає на все своє життя. Гран-прі Британії розпочиналось для нього як зазвичай, без шансів на успіх. Він посів передостаннє місце у кваліфікації, тож можливості досягти чогось великого у гонці не було.

He started P19 and finished P3! 💪



A remarkable race and an incredible journey for @HulkHulkenberg 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1djJWJJyGy — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Однак упродовж перегонів Ніко почав покращувати свої позиції, обганяючи суперників одного за іншим. Уже на 35-му колі німець обійшов Ленса Стролла на повороті й вийшов на третю позицію старту. До кінця заїзду йому таки вдалось втримати своє місце на подіумі навіть попри те, що позаду нього їхав сам Льюїс Гемілтон.

Таким чином вперше за 239 гонок Хюлькенберг зумів потрапити на подіум Формули-1. Сам Ніко виглядав доволі стриманим на подіумі, чого не скажеш про його доньку, яка буквально кричала від щастя.

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«Які ж це були перегони. Чесно кажучи, це досить сюрреалістично. Я не впевнений, як усе це сталося, але, очевидно, що це були божевільні умови. Я заперечував [можливий подіум], мабуть, до останнього пітстопу, але потім, коли почув, що переважав Льюїса на одне додаткове коло, то подумав: "Гаразд, це добре, трішки перепочинку".

Фото: EPA/UPG Ніко Хюлькенберг після гонки

Я думав, що він викладеться на повну перед домашньою публікою, і подумав: "Вибачте, хлопці, але це також мій день". Мені довелося натиснути на педаль газу на повну. Я неймовірно щасливий», – цитує німця Motorsport.

Драма Гемілтона

Досягненню Хюлькенберга раділи, мабуть, всі, окрім британця Льюїса Гемілтона. Серія британця без перемог триває, попри всі надії на те, що зупинити її допоможе домашній етап у Великій Британії. Справді, Гран-прі Великої Британії завжди було переможним для сера Льюїса. Протягом останніх 11 сезонів він незмінно фінішував на подіумі в Сільверстоуні, причому у 8 випадках він завершував гонку на верхній сходинці п'єдесталу, але не цього разу.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон під час гонки

Гемілтон провів хороший заїзд і зумів фінішувати лише четвертим. Після перегонів Льюїс не приховував свого розчарування і знову звинуватив команду та сам боліт.

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«Машиною було дуже, дуже важко керувати. Вона просто не має стабільності. Ви входите в поворот, і вона постійно клацає. Вона просто не може встояти на місці, і це дуже ускладнює керування. А на низькій швидкості не любить повертати. Це дуже неприємний баланс. Це найгірше відчуття.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон

Ми втратили час і багато місць через стратегію. Я не зовсім розумію, як я був четвертим, а вийшов восьмим. Це дуже ускладнило життя. Я застряг позаду трьох машин на довгий час. Потім я зупинився раніше в надії на андеркат, і, Боже, це було так складно. Ця машина зовсім не любить таких умов. Було багато помилок. Це був не найкращий день», – сказав Гемілтон в інтерв’ю Sky Sports.

Наступне, 13-те Гран-прі сезону-2025 Формули-1, відбудеться за три тижні, 27 липня, у Бельгії.