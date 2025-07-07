Остання українська тенісистка завершила виступ на Вімблдоні

Виступ на Вімблдоні завершила Людмила Кіченок - остання українська тенісистка на цих змаганнях.

Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес, посіяні під 7-м номером на цих змаганнях, не змогли пробитися до чвертьфіналу парного розряду. Вони поступились у третьому колі 10-му номеру “посіву” Тімеа Бабош (Угорщина) - Луїза Стефані (Бразилія) з рахунком 5:7, 4:6.

Раніше виступ на Вімблдоні достроково завершили Юлія Стародубцева, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

В 2023 році Людмила Кіченок виграла Вімблдон у змішаному розряді в парі з хорватом Мате Павичем.

Вімблдон-2025 завершиться 13 липня.