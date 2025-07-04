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Волейболіст Щитков: «Тренер – це наш сьомий гравець на майданчику»

Збірна України з волейболу йде шостою в турнірній таблиці Ліги націй.

Волейболіст Щитков: «Тренер – це наш сьомий гравець на майданчику»
Український волейболіст Віталій Щитков
Фото: prometeyvc.com

Зв’язуючий збірної України з волейболу Віталій Щитков переконаний, що на гру команди позитивно впливає психологічна підтримка головного тренера Рауля Лосано.

Про це він сказав у коментарі LB.ua.

«Наш тренер – дуже досвідчений спеціаліст, він уміє налаштувати команду. Якщо говорити про ігровий ритм, то нас уже немає чого вчити. Мова про моральні та тактичні настанови. Він завжди повторює: "Хлопці, це наш час, ми можемо зробити ще один крок вперед, до вищих цілей". Ми з ним погоджуємось, граємо у свій волейбол, а він разом із нами. Він – це наш сьомий гравець на майданчику. Подивіться тільки на емоції Василя Тупчія та тренера після виграної третьої партії над болгарами», – зауважує Щитков. 

Василь Тупчій і Рауль Лосано святкують перемогу
Фото: FIVB
Василь Тупчій і Рауль Лосано святкують перемогу

Окрім того, волейболіст наголосив на тому, що збірна України намагається грати у власне задоволення.

«Сила нашої команди в атмосфері на майданчику. Ми стараємось тішитись волейболом, грати в кайф, підтримувати один одного. Мікроклімат на майданчику дуже важливий. Ми просто граємо в задоволення і це головне», – пояснив Віталій.

Нагадаємо, після двох ігрових тижнів Ліги націй збірна України посідає шосту сходинку турнірної таблиці та має шанс вийти до плей-оф змагань у дебютному для себе змаганні. 
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