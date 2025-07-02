"Реал" Луніна - у чвертьфіналі клубного чемпіонату світу з футболу

Далі за турнірною сіткою - "Боруссія" Дортмунд чи "Монтеррей".

Мадридський "Реал", у заявці якого є українець Андрій Лунін, пробився до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу, який триває на полях Сполучених Штатів.

У першій стадії плей-оф "вершкові" здолали опір іншого представника Європи - туринського "Ювентуса". Видовища не вийшло: усе вирішив один-єдиний гол.

Його на 54-ій хвилині організував Гонзало Гарсія. Лунін тішився за партнера з лави запасних - місце у воротах очікувано дісталося бельгійцю Тібо Куртуа.

Зі своєю задачею перший номер впорався добре - "Реал" до фінального свистка так і не дав "Старій синьйорі" відігратися. 1:0 - "бланкос" на крок ближчі до трофею. Їхній наступний суперник визначиться у поєдинку дортмундської "Боруссії" та мексиканського "Монтеррея".