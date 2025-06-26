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Роналду підписав новий контракт з «Аль-Насром»

Португалець гратиме у Саудівській Аравію ще щонайменше 2 роки.

Роналду підписав новий контракт з «Аль-Насром»
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Саудівський «Аль-Наср» оголосив про підписання нового контракту з португальським футболістом Кріштіану Роналду.

Про це повідомила пресслужба команди.

Угода триватиме до 2027 року.

У минулому сезоні «Аль-Наср» фінішував на третій сходинці в національному чемпіонаті. Кріштіану Роналду відзначився 25-ма голами і став найкращим бомбардиром ліги.

Загалом в активі форварда 934 голи впродовж кар’єри.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду приєднався до «Аль-Насра» у 2023 році в статусі вільного агента.

Наприкінці сезону 2024/2025 португалець натякнув на від’їзд із Саудівської Аравія. 
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