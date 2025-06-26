Роналду підписав новий контракт з «Аль-Насром»

Португалець гратиме у Саудівській Аравію ще щонайменше 2 роки.

Саудівський «Аль-Наср» оголосив про підписання нового контракту з португальським футболістом Кріштіану Роналду.

Про це повідомила пресслужба команди.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

Угода триватиме до 2027 року.

У минулому сезоні «Аль-Наср» фінішував на третій сходинці в національному чемпіонаті. Кріштіану Роналду відзначився 25-ма голами і став найкращим бомбардиром ліги.

Загалом в активі форварда 934 голи впродовж кар’єри.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду приєднався до «Аль-Насра» у 2023 році в статусі вільного агента.

Наприкінці сезону 2024/2025 португалець натякнув на від’їзд із Саудівської Аравія.