Роналду підписав новий контракт з «Аль-Насром»

Саудівський «Аль-Наср» оголосив про підписання нового контракту з португальським футболістом Кріштіану Роналду.
Про це повідомила пресслужба команди.
Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
Угода триватиме до 2027 року.
У минулому сезоні «Аль-Наср» фінішував на третій сходинці в національному чемпіонаті. Кріштіану Роналду відзначився 25-ма голами і став найкращим бомбардиром ліги.
Загалом в активі форварда 934 голи впродовж кар’єри.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду приєднався до «Аль-Насра» у 2023 році в статусі вільного агента.
Наприкінці сезону 2024/2025 португалець натякнув на від’їзд із Саудівської Аравія.