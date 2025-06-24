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«Трагічний день»: Ломаченко відреагував на російський обстріл школи у Білгород-Дністровському

Ексбоксер не згадав про Росію в дописі.

«Трагічний день»: Ломаченко відреагував на російський обстріл школи у Білгород-Дністровському
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Колишній боксер Василь Ломаченко відреагував на обстріл рідної школи у Білгород-Дністровському, яка постраждала внаслідок російської атаки.

На своїй сторінці у Фейсбуці він назвав обстріл цинічним.

«Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та горе. Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я, одужання пораненим! Мир Всім!» – йдеться в дописі ексчемпіона світу з боксу.

Василь Ломаченко – уродженець Білгород-Дністровського.

Нагадаємо, нещодавно він оголосив про завершення професійної боксерської кар’єри.

Василь Ломаченко, вірянин УПЦ МП, відкрито підтримує афілійовану з російською церкву та постійно публікує фотографії з її представниками. Зокрема, з митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України.
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