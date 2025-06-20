Мессі приніс "Інтеру Маямі" дебютну перемогу на Клубному чемпіонаті світу

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі", що належить серу Девіду Бекхему, здобув першу перемогу на домашньому Клубному чемпіонаті світу.
Команда із Флориди обіграла представника європейського футболу - "Порту". Хоча саме "Інтер" пропустив першим вже на восьмій хвилині - Аґехова реалізував пенальті.
Після перерви Сеговія відновив паритет, а вирішальне слово було за Ліонелем Мессі. Навіть у свої 37 років аргентинець продовжує магічно виконувати штрафні удари - і саме його черговий шедевр став для американців переможним голом в матчі.
2:1 - "Інтер" практично гарантує собі плей-оф, а Мессі продовжує мріяти про здобуття ще одного трофею, якого немає в колекції Кріштіану Роналду.