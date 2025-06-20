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Мессі приніс "Інтеру Маямі" дебютну перемогу на Клубному чемпіонаті світу

У 37 років все ще неперевершений виконавець штрафних. 

Мессі приніс "Інтеру Маямі" дебютну перемогу на Клубному чемпіонаті світу
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі", що належить серу Девіду Бекхему, здобув першу перемогу на домашньому Клубному чемпіонаті світу.

Команда із Флориди обіграла представника європейського футболу - "Порту". Хоча саме "Інтер" пропустив першим вже на восьмій хвилині - Аґехова реалізував пенальті.

Після перерви Сеговія відновив паритет, а вирішальне слово було за Ліонелем Мессі. Навіть у свої 37 років аргентинець продовжує магічно виконувати штрафні удари - і саме його черговий шедевр став для американців переможним голом в матчі.

2:1 - "Інтер" практично гарантує собі плей-оф, а Мессі продовжує мріяти про здобуття ще одного трофею, якого немає в колекції Кріштіану Роналду. 
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