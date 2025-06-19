«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй

Про перші кроки команди Рауля Лосано у Лізі націй, смак перемог та гіркоту поразок, перспективи поспілкувалися з ключовими гравцями збірної України – діагональним Василем Тупчієм та догравальником Дмитром Янчуком.

Завершився перший ігровий тиждень у волейбольній Лізі Націй – змаганнях, в яких національна збірна України виступає вперше. До старту турніру мало хто міг прогнозувати той результат, який уже забезпечила наша команда. Ми, до слова, навіть у головного тренера Рауля Лосано запитували … За підсумками чотирьох матчів «синьо-жовті» крокують на сьомому місці, здолавши надпотужні збірні США та Куби.

Переможний старт

Уже на старті Ліги Націй на «синьо-жовтих» чекало справжнє випробування у вигляді збірної США – команди, яка стала бронзовим призером Олімпіади в Парижі та займає третє місце світового рейтингу.

Фото: FIVB Збірна України з волейболу в поєдинку проти США

Однак у першому ж сеті наша команда показала, що може нав’язати боротьбу іменитому супернику. «Синьо-жовті» лідирували впродовж всієї партії та врешті записали її на свій рахунок. Свою перевагу хлопці закріпили у другому сеті. Далі була найскладніша, третя партія. США почали тиснути, зробили ривок вперед, але українцям спершу вдалося скоротити рахунок з -4 до -1, а згодом взагалі вирвати переможний результат.

Ми запитали у Василя Тупчія, в чому секрет сучасної збірної України з волейболу.

«Сила нашої команди в єдності. Не в окремих зірках, а в тому, як ми підтримуємо один одного на майданчику і поза ним», – розповідає лідер збірної.

Фото: FIVB Василь Тупчій виконує блок під час матчу проти Куби

За два дні українці зустрілись із кубинцями – командою, яка не залишила нам шансів у кваліфікації до Олімпійських ігор-2024. Тоді збірна України поступилась з рахунком 0:3. А цього разу на майданчику була зовсім інша гра. Українці з боротьбою вирвали перемогу у першому сеті. Друга партія пройшла за сценарієм Куби: команда спочатку відірвалася на чотири очки (9:5) і виграла п'ять перших розіграшів на подачі «синьо-жовтих». Далі була конкурентна гра, втім рахунок все ж залишився на користь нашого суперника.

Фото: FIVB Волейболісти збірної України радіють результативним діям

У третьому сеті українці знову домінували, а в четвертому – поступились. Гра перейшла на тай-брейк, де саме наша команда святкувала перемогу.

«Ми чудово провели перший тиждень, ми виграли дві гри у топзбірних. Після перемог над США та Кубою були максимально задоволені, тому що це дебют у Лізі націй. Думаю, мало хто прогнозував такий початок. Нас дуже підтримували вболівальники, і для мене це було великим здивуванням», – каже Дмитро Янчук.

Перша поразка на турнірі

Ще ввечері команда мала гру з Кубою, а вже на ранок наступного дня на нас чекала надпотужна збірна Бразилії, команда, яка тричі вигравала Олімпійські ігри (1992, 2004 та 2016 роки), а також 10 разів ставала переможцем Ліги націй.

Фото: FIVB Василь Тупчій виконує удар

Українці розпочали цю гру так, наче декілька годин тому поєдинку проти Куби не було. Хлопці були вмотивованими, свіжими й по-справжньому зарядженими на перемогу. Так воно й складалося. Ми трощили Бразилію у перших двох сетах, втім далі суперник зумів повернутися у гру і перевернути її з ніг на голову. Бразилія забрала дві наступні партії та перевела гру на тай-брейк. Тупчій переконаний, що підсумок матчу мав би бути іншим, якби не арбітр.

«На мою думку, у четвертому сеті за рахунку 23:24 суддя віддав їм очко, яке належало нам. Якби тоді рахунок став 24:24 – все могло піти інакше. А п‘ята партія – це вже лотерея, де може статися будь-що», – пояснює Василь.

Фото: FIVB Емоційний Дмитро Янчук під час гри

На тай-брейку сталось те, чого так не хотіли вболівальники національної команди – Бразилія чіплялась за кожне очко і показала, що є господарем цього майданчика.

«Дуже прикро, що вели 2:0, а потім програли три сети. Дуже хотілося забрати цю перемогу, але це волейбол. Це точно не перша і не остання гра, коли команда спочатку перемагає 2:0, а потім поступається 2:3. Прикро, але треба прийняти поразку і сприйняти її, як урок», – запевняє Янчук.

Гра з Іраном

Останнім суперником нашої команди в Бразилії стала збірна Ірану. Це команда, яка до матчу з Україною не знала смаку перемог на поточному турнірі. Гра нагадувала гойдалки, а за підсумками 5 партій перемогу святкував саме Іран.

«Ми надто багато помилялись… Саме через це нам не вдалося відірватись у жодній із партій, хоча потенціал був. Кожна помилка віднімала у нас шанси на контроль гри й додавала впевненості супернику. Треба зробити роботу над помилками та виправити їх у наступних матчах», – каже Тупчій.

Фото: FIVB Українці грають у блоці у матчі проти команди Ірану

На думку Дмитра Янчука, ключовим фактором у грі з Іраном стала втома наших волейболістів.

«З Іраном, мабуть, зіграв фактор втоми, і це нормально. У нас був третій ігровий день поспіль, ми зіграли 10 партій. Втім Іран – це принциповий суперник, і дуже шкода, що тут програли. Це саме та поразка, якої я дуже не хотів», – відверто каже Дмитро Янчук.

Новий ігровий тиждень – нові можливості

Підсумовуючи, зауважимо, що за підсумками першого ігрового тижня «синьо-жовті» йдуть на сьомому місці, маючи у своєму активі 7 очок.

«7 очок – це старт, це фундамент. Попереду ще чотири тижні, і в цій Лізі націй можливо все. Головне вірити, грати та рости з кожним матчем. Головне – бути разом – команда та вболівальники», – підсумовує ігри першого тижня Василь Тупчій.

Фото: FIVB Україна в Лізі націй

Наступний стартує 25 червня у Бургасі, Болгарія. Там на нас чекатимуть протистояння з Францією (25 червня), Туреччиною (26 червня), Японією (27 червня) та Болгарією (29 червня).

Янчук каже, що команді варто готуватися до виснажливих поєдинків.

«У другому тижні легше не буде. У Лізі націй немає слабких суперників. Я б виділив збірну Франції, адже вони – торішні переможці Ліги Націй та чинні олімпійські чемпіони. Тут немає що говорити, за них говорять всі їхні досягнення. Японія – срібний призер Ліги націй, команда, яка входить у четвірку кращих світового рейтингу. Туреччина – збірна, яка чіпляється за кожне очко і бореться до кінця. Болгарія… Хтось скаже, що ми вигравали в них на турнірі у Польщі, але це був той турнір, де тренер пробував різні варіації складу, тому тут легше не буде», – аналізує Дмитро.

Фото: FIVB Збірна України з волейболу

Слова догравальника підтверджує Василь Тупчій, діагональний національної збірної.

«Не варто думати, що в Лізі націй комусь буде легко. Тут збірні найсильніших країн, кожна з яких вкладає великі кошти у розвиток волейболу. Вони створюють потужні тренувальні програми, постійно вдосконалюються. Конкуренція надзвичайно жорстка, тому кожен матч – це справжня боротьба, де кожна команда прагне показати максимум. Це не просто ігри – це битва за честь, престиж та майбутнє волейболу у своїх країнах. Попереду у нас складні випробування», – підсумовує лідер збірної Тупчій.

Бажаємо збірній України з волейболу перемог у наступних матчах Ліги націй.