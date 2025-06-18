Молодіжна збірна України з футболу залишила Євро-2025 після групового етапу

Молодіжна збірна України з футболу не змогла пробитися до чвертьфіналу цьогорічного чемпіонату Європи.

У заключному матчі групового турніру збірна України програла команді Нідерландів з рахунком 0:2: пропустила по голу в кожному таймі.

У паралельному матчі групи D Данія та Фінляндія зіграли внічию з рахунком 2:2.

В попередніх матчах збірна України поступилася збірній Данії (2:3) та обіграла фінів (2:0) і за підсумками групового турніру посіла третє місце з трьома очками.

До чвертьфіналу змагань вийшли дві перші збірні групи - Данія та Нідерланди.