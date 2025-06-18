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Молодіжна збірна України з футболу залишила Євро-2025 після групового етапу

Українські футболісти в останньому матчі поступились Нідерландам.

Молодіжна збірна України з футболу залишила Євро-2025 після групового етапу
Українська молодіжна збарна поступилась одноліткам з Нідерландів
Фото: Андрій Ющак

Молодіжна збірна України з футболу не змогла пробитися до чвертьфіналу цьогорічного чемпіонату Європи.

У заключному матчі групового турніру збірна України програла команді Нідерландів з рахунком 0:2: пропустила по голу в кожному таймі.

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У паралельному матчі групи D Данія та Фінляндія зіграли внічию з рахунком 2:2.

В попередніх матчах збірна України поступилася збірній Данії (2:3) та обіграла фінів (2:0) і за підсумками групового турніру посіла третє місце з трьома очками. 

До чвертьфіналу змагань вийшли дві перші збірні групи - Данія та Нідерланди.
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