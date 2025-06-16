Шахи: Анна Музичук здобула «бронзу» на командному турнірі в Лондоні 

Словом, ця суміш шахів і цирку все частіше стає вельми актуальною. Саме такий турнір проходить нині в Лондоні – Світовий чемпіонат ФІДЕ з бліца та рапіду. Саме там виступала Анна Музичук й інші українські шахісти.

З легкої руки колишнього чемпіона світу Магнуса Карлсена шахові турнірки проводять у найрізноманітнішому форматі. До слова, це стосується як особистих, так і командних змагань. Замість одного очка за перемогу часто-густо нараховують три або два. У випадку нічиєї або рівного рахунку проходить “армагеддон”, де мирного підсумку вже бути не може.

Цього разу це командні змагання. Вони розігруються у двох номінаціях: у рапід та бліц, як не дивно. У Лондоні грають 53 колективи. Призовий фонд – 500 тисяч доларів (!). Швидкі шахи – 310 тисяч, блискавична гра – 190.

Цей захід відкритий для команд з усього світу. Вони можуть бути сформовані з членів клубу, членів різних федерацій або будь-яких інших шахістів. Кожна команда має складатися відповідно до наступних вимог: не менше шести й не більше дев’яти, мінімум одна шахістка, один гравець-любитель, який ніколи не досягав рейтингу ФІДЕ у 2000 пунктів. Капітан може бути одним з гравців.

Кожен матч проводять на шести шахівницях, і в кожному двобої має бути хоча б одна жінка та один любитель. Рапід проходив за швейцарською системою в 12 турів. Контроль часу – 15 хвилин на партію з додаванням 10 секунд на хід, починаючи з першого. Про формулу та контроль бліца поговоримо в наступному матеріалі.

Фото: EPA/UPG Українська шахістка Анна Музичук

Серед учасників змагань були такі титани шахів, як чемпіони світу Віші Ананд (Індія), Хоу Іфань (Китай) та Олександра Костенюк (Швейцарія). А також визнані фахівці сучасної гри, зокрема Хікару Накамура (США), Арджун Ерігайсі (Індія), Левон Аронян (США), Аніш Гірі (Нідерланди), Анна Музичук (Україна), Нодірбек Абдусатторов (Узбекистан), Аліреза Фірюза та Максим Вашьє-Лаграв (обидва – Франція), Ян Дуда (Польща), Веслі Со (США), Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан), Олексій Широв (Іспанія), Майкл Адамс (Англія), Річард Раппорт (Угорщина), Найджел Шорт (Англія) та багато інших видатних гравців.

Серед учасників також і знані українці. Крім названої Анни Музичук, це також Павло Ельянов, Андрій Волокитін, Юлія Осьмак та ще кілька шахістів.

Фото: chess.com Український шахіст Павло Ельянов

Коли б ви ще могли зібрати таке сузір’я в одному місці? А так, бачите, всі з задоволенням приїхали до столиці Великої Британії. Першим розіграли турнір з рапіда.

Зі старту лідерство захопила команда «МГД-1» і не випускала його до кінця. Переможці набрали 21 командне очко з 24. Очолювали колектив Ерігайсі та його земляк Пентала Харікрішна. На очко відстав колектив «Хексамід» під орудою Ароняна. До речі, Гірі показав, здається, найкращий результат – 8 очок з 10. І третіми стали шахісти «Freedom», що, як відомо, означає свобода. Не дивно, що в їх складі виступала й Анна Музичук.

Фото: ФШУ Анна Музичук під час шахової партії

Cеред індивідуальних результатів українців відзначимо 7 очок з 10 Юлії Осьмак та нічию Ельянова з Накамурою.

Окрім того, звісно, вітаємо Анну Музичук із солідним результатом.

А ще ж турнір з бліца…

Павел Ельянов зіграв чудово, але не допоміг «Ашдоду» стати призером на командному чемпіонаті світу з бліцу, який теж пройшов за досить дивною формулою. Команди розділені на чотири пули по 13 команд у кожному. У перший день вони визначають 16 колективів, які розігрували за нокаут-системою переможців та призерів.

Переможцем у підсумку став рейтинг-фаворит турніру, команда «WR-chess-team». У її складі грали Ян Непомнящий (під прапором ФІДЕ), Аліреза Фірузджа (Франція), Хікару Накамура (США), Ян Дуда (Польща) та Олександра Костенюк (Швейцарія).

Друге місце дісталося команді Казахстану, «Kazchess», яка у фіналі поступилася переможцям. Третє місце дісталося колективу «Хексамінд Чес».

Фото: Peter Long, David Lllada, Eng Chin An Павло Ельянов під час шахової партії

Щодо українських гравців, то найбільше їх було в команді «Ашдод». Найкращим серед наших був гросмейстер Павло Ельянов, який пересів з другої шахівниці (у рапіді) на п’яту і набрав 8,5 очка з 9 у попередніх змаганнях. Потім Павло продовжував свою переможну ходу. Серед тих, кого він подолав, був чемпіон світу ФІДЕ 2003 року Рустам Касимджанов з команди Узбекистану. Ба більше, саме українець здобув єдине очко команди «Ашдод», яка поступилася з рахунком 1:5.

Українець не став боротися за дебютну перевагу, але поступово переграв свого грізного суперника. Ельянову вдалося виграти якість і перейти до ендшпілю. Реалізація була теж на належному рівні. На 57-му ході Рустам зупинив годинник. У нокауті в доробку Павла 4 очка з 5.

Фото: sport.ua Юлія Осьмак

Також непогано виступила Юлія Осьмак. У попередньому раунді вона здобула 7 очок з 9, причому поступилася колишній непереможеній чемпіонці світу – китаянці Хоу Іфань, а в іграх нокауту на її рахунку 2,5 очка з 5.

Анна Музичук за команду «Freedom» набрала 3,5 очка з 5. А потім її змінила чемпіонка Європи Теодора Іньяк.