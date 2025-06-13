Ганна Різатдінова про виступ Таїсії Онофрійчук: «Головне, щоб цей результат став трампліном»

Бронзова призерка Олімпіади-2016 в Ріо Ганна Різатдінова наголосила в розмові з LB.ua, що впевнений виступ Таїсії Онофрійчук на Чемпіонаті Європи повинен сприяти загальному розвитку збірної України з художньої гімнастики.

«Тая дуже швидко з’явилася на світовому подіумі й так само стрімко порвала всіх суперниць. Ні олімпійська чемпіонка, ні призерка Ігор не могли претендувати на золоту медаль у багатоборстві. До слова, важливо, що Тая перемогла саме у цій дисципліні – вона є основною у художній гімнастиці. Головне, щоб цей результат став трампліном для Таї й інших дівчат у збірній. Можу сказати, що присутність на тренуванні таких гімнасток допомагає розвиватися й іншим. Фактично зростає рівень усієї команди», – пояснила Ганна.

Різатдінова також розповіла, чому, на її думку, Онофрійчук змогла виграти в континентальній першості.

«Перше – це генетика. Я вже стільки дівчат бачила у збірній, але, думаю, всі погодяться, що не кожна так вистрілює. Це говорить про її унікальність. У неї класний спортивний характер. Вона вміє у потрібний момент зібратися з думками, вийти й забезпечити результат. Як на мене, навчити гімнастку не боятися – це дуже важко. Це або є, або немає.

Друге – характер опинився у потрібних руках. Я маю на увазі Ірину Іванівну Дерюгіну. Це саме той випадок. У них дуже класний зв’язок. Вони одна одну чують, тому вдаються такі гарні вправи. Її постановки, костюми, хореографія дуже відрізняються. Фактично її виступи – це вистава. Цим Україна у художній гімнастиці завжди відрізнялася від інших. Тая ще й дуже емоційна, тому перформанси виглядають неймовірно», – переконана бронзова призерка Олімпіади.

Окрім того, Ганна оцінила роботу 17-річної Онофрійчук з гімнастичними приладами.

«Унікальність Таї ще й в тому, що вона стабільна у роботі з усіма приладами. Вибрати якийсь один фактично неможливо. Вона змогла натренувати свої вправи до рівня, коли кожен виступ виглядає переконливо», – підсумувала Різатдінова.

Нагадаємо, 7 червня вперше за 28 років українська українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Про її шлях до золотої медалі в особистому багатоборстві на Чемпіонаті Європи читайте на LB.ua.

