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Без Харлан: оприлюднений склад збірної України з фехтування на ЧЄ-2025

У складі збірної України на турнір виступатимуть 26 спортсменів: 14 жінок та 12 чоловіків.

Без Харлан: оприлюднений склад збірної України з фехтування на ЧЄ-2025
В Генуї (Італія) стартує чемпіонат Європи-2025 з фехтування.
Фото: Федерація фехтування України

У суботу, 14 червня, в Генуї (Італія) стартує чемпіонат Європи-2025 з фехтування.

Про це повідомила пресслужба Федерації фехтування України.

У складі збірної України на турнір виступатимуть 26 спортсменів: 14 жінок та 12 чоловіків.

Серед спортсменів, як виступатимуть у складі збірної України, не буде шаблістки, олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Причина її відсутності не повідомляється.

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Склад жіночої збірної України з фехтування на ЧЄ-2025

  • шабля - Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова;
  • рапіра - Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті змагання), Катерина Буденко (командні змагання);
  • шпага - Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті змагання), Анна Максименко (командні змагання).

Склад чоловічої збірної України з фехтування на ЧЄ-2025

  • шабля - Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін;
  • рапіра - Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський;
  • шпага - Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман.

Шестеро у складі збірної є дебютантами ЧЄ: Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда, Максим Гаравський.

Єдина у складі збірної чемпіонка Європи - Влада Харькова, також у Генуї виступатимуть три медалістки попереднього ЧЄ в Базелі-2024: Дарія Миронюк, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

Наймолодша в збірній – 17-річна Анна Максименко, найстарша – 38-річна Олена Кривицька.
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