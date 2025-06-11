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Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»

Збірна України з художньої гімнастики здобула 8 медалей на Чемпіонаті Європи.

Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
Ірина Блохіна з гімнастками. Онофрійчук – перша ліворуч
Фото: Марія Музиченко

Тренерка збірної України Ірина Блохіна розповіла LB.ua, скільки часу проводить у тренувальному залі абсолютна чемпіонка Європи Таїсія Онофрійчук.

«Тренуємося в Києві, не спимо, як і всі, а потім закочуємо рукави й вперед. Ми заходимо в зал о 9 годині ранку і працюємо близько 10 годин щонайменше кожен день. Якщо ми працюємо між змаганнями й знаходимося у Києві, то, звісно, є вихідний. Зараз же старт за стартом, тому немає можливості відпочити. Робимо це або в потязі, або в літаку, або де вдасться…», – сказала вона.

Блохіна також наголосила на тому, що для повноцінних тренувань збірної України з гімнастики бракує відповідних умов.

«У залі в Києві висота нашої стелі складає 7 метрів. Цього не вистачає… Для Таї дуже важливо хоча б пару годин потренуватися на європейській арені, щоб відчути висоту, простір. Було б легше тренуватися, якби такі умови були в Україні», – заявила тренерка.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук стала першою за 28 років українською гімнасткою, яка здобула золоту медаль в особистому багатоборстві на Чемпіонаті Європи у Таллінні, Естонія. 
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