Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»

Президентка Федерації гімнастики України й головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна розповіла, в чому унікальність гімнастки Таїсії Онофрійчук.

Вона розповіла про це для LB.ua.

«Я все життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися й захоче бути нагорі. Вона дуже розумна дівчина. Розуміє, як працювати з предметом. Вона технічно дуже сильна. Талановита дівчина, яка добре працює. Вона виходить — і весь зал підіймається на ноги. Тая різностороння й емоційна», – зауважила Дерюгіна.

Вона також додала, що українські гімнастки загалом відрізняються від інших низкою ознак.

«У нас усі дівчата різні, бо Україна — це не «Макдональдc», кожен унікальний. Краса, володіння тілом, культура — це особливості нашої української школи гімнастики. Не завжди були ті, хто міг вийти й вирвати перемогу. Тая змогла. Працюємо, щоб вона стабільно так робила», — підсумувала головна тренерка.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль в особистому багатоборстві континентальної першості та стала першою українською гімнасткою за 28 років, хто зміг це зробити.