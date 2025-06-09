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Збірна Португалії переграла Іспанію та виграла кубок Ліги націй УЄФА

Долю матчу вирішили у серії пенальті.

Збірна Португалії переграла Іспанію та виграла кубок Ліги націй УЄФА
Збірна Португалії з кубком Ліги націй УЄФА
Фото: EPA/UPG

Національна команда Португалії на «Альянц Арені» перемогла збірну Іспанії за підсумками серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА – 5:4 (2:2 після 120 хвилин гри).

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Першими у матчі відзначилися іспанці – Субіменді першим зорієнтувався у штрафному майданчику Португалії після невдалого виходу з воріт Діогу Кошти й відкрив рахунок.

Субіменді забиває у порожні ворота
Фото: EPA/UPG
Субіменді забиває у порожні ворота

За 5 хвилин лівий захисник португальців Нуну Мендеш взяв гру на себе, ввійшов у штрафний майданчик Унай Сімона і потужно пробив у правий кут воріт – 1:1. У кінці першого тайму підопічні Луїса де ла Фуенте знову вийшли вперед. Цього разу Оярсабаль отримав проникаючий пас від Педрі й «прошив» голкіпера.

Нуну Мендеш готується до гольового удару
Фото: EPA/UPG
Нуну Мендеш готується до гольового удару

У другій 45-хвилинці збірну Португалії врятував капітан і лідер команди Кріштіану Роналду. Нападник обдурив захисників і примудрився забити після боротьби у штрафному – 2:2.

Кріштіану Роналду забиває у ворота Унаї Сімона
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду забиває у ворота Унаї Сімона

Переможця матчу визначили у серії пенальті. Єдиним, хто не зміг реалізувати удар, став форвард Іспанії Альваро Мората.

Невдалий удар Альваро Морати з пенальті
Фото: EPA/UPG
Невдалий удар Альваро Морати з пенальті

Перемога дозволила Португалії здобути третій трофей в історії. Раніше португальці вигравали на Чемпіонаті Європи-2016 й у Лізі націй-2019.

Капітан Португалії Альваро Мората з кубком Ліги націй УЄФА
Фото: EPA/UPG
Капітан Португалії Альваро Мората з кубком Ліги націй УЄФА

Нагадаємо, у півфінальних матчах Ліги націй УЄФА збірна Португалії перемогла команду Німеччини (2:1), а Іспанія виявилася сильнішою за Францію (5:4). 

У поєдинку за третє місце сильнішими виявилися французи (2:0).
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