Національна команда Португалії на «Альянц Арені» перемогла збірну Іспанії за підсумками серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА – 5:4 (2:2 після 120 хвилин гри).
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Першими у матчі відзначилися іспанці – Субіменді першим зорієнтувався у штрафному майданчику Португалії після невдалого виходу з воріт Діогу Кошти й відкрив рахунок.
За 5 хвилин лівий захисник португальців Нуну Мендеш взяв гру на себе, ввійшов у штрафний майданчик Унай Сімона і потужно пробив у правий кут воріт – 1:1. У кінці першого тайму підопічні Луїса де ла Фуенте знову вийшли вперед. Цього разу Оярсабаль отримав проникаючий пас від Педрі й «прошив» голкіпера.
У другій 45-хвилинці збірну Португалії врятував капітан і лідер команди Кріштіану Роналду. Нападник обдурив захисників і примудрився забити після боротьби у штрафному – 2:2.
Переможця матчу визначили у серії пенальті. Єдиним, хто не зміг реалізувати удар, став форвард Іспанії Альваро Мората.
Перемога дозволила Португалії здобути третій трофей в історії. Раніше португальці вигравали на Чемпіонаті Європи-2016 й у Лізі націй-2019.
Нагадаємо, у півфінальних матчах Ліги націй УЄФА збірна Португалії перемогла команду Німеччини (2:1), а Іспанія виявилася сильнішою за Францію (5:4).
У поєдинку за третє місце сильнішими виявилися французи (2:0).