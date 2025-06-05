Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри

37-річний спортсмен сказав, що до нього "прийшло розуміння у яку сторону має рухатись людина, щоб перемогти".

Боксер Василь Ломаченко, 37-річний чемпіон IBFта IBOу легкій вазі (до 61,2 кг), оголосив про завершення спортивної кар'єри.

"У життя будь-якого боксера приходить момент, коли він вішає рукавиці на цвях. У нашій історії цей день настав", – сказав він у відеозверненні в фейсбуці.

Спортсмен подякував Богу, батькам, сімʼї, психологу, менеджеру, компанії TopRank, США – за можливість реалізуватись, а також фанатам боксу зі всього світу.

При цьому він не згадав про Україну, українських вболівальників і про війну з Росією.

"Дякую за всі перемоги й невдачі у рингу та в житті. Радий, що наприкінці карʼєри прийшло розуміння у яку сторону має рухатись людина, щоб перемогти – не у рингу, а здолати "ветхого чоловіка" і наприкінці здобути свою нагороду", – сказав Ломаченко.