Формула-1. Гран-прі Іспанії: дубль «Макларен» та провал Ферстаппена

Чи виправдала вона надії та створила конкуренцію «Макларен», хто з пілотів «папайї» виграв гонку та як Ферстаппен вляпався в гучний скандал наприкінці перегонів? Найцікавіше про гонку – у підсумках Гран-прі Іспанії .

Після вуличної траси в Монако королівські перегони повертаються на класичний автодром – Барселона-Каталунья, що за 12 миль на північний схід від центру Барселони, Іспанія. У центрі уваги дев‘ятого етапу нова директива від FIA щодо обмеження використання гнучких передніх антикрил на болідах.

Сумнівна директива

Ще перед стартом етапу в Іспанії всі експерти були впевнені, що нова директива від FIA має додати інтриги у сезоні й скоротити відставання між «Макларен» та іншими топовими командами («Феррарі», «Мерседес» та «Ред Булл»). Суть директиви полягала в тому, що команди тепер будуть обмежені гнучкістю антикрил.

Втім, ці сподівання залишились лише на папері. Вони почали розвіюватися ще у кваліфікації, а повністю підтвердилися під час основної гонки.

Фото: EPA/UPG Болід Оскара Піастрі на фініші

Річ у тім, що перевага «Макларен» полягає в стабільному контролі зношування шин, що дозволяє їм утримувати високий темп на довгих відрізках. Саме завдяки цьому вони перемагали на попередніх етапах. Власне, так сталося й в Іспанії.

Дубль «Макларен»

Розпочнемо з Оскара Піастрі, який безсумнівно став не тільки лідером своєї команди, а й номером один в усій Формулі-1. Ще до Гран-прі Іспанії австралієць здобув чотири перемоги у восьми етапах сезону, в Монако він був другим, а в Японії – третім. Непогана статистика, авжеж?

Фото: EPA/UPG Піастрі під час гонки

Тож Піастрі продовжив свою чемпіонську ходу в Барселоні, де спочатку він здобув поул, а потім довів цю справу до переможного завершення вже в головній гонці.

Не відставав від свого партнера по команді й Ландо Норріс, який спочатку хоч і віддав свою позицію Ферстаппену, втім потім повернув все як було і врешті фінішував другим, забезпечивши «Макларен» дубль на цьому етапі.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Іспанії

Компанію їм на подіумі склав пілот «Фераррі» Шарль Леклер. Йому вдалося відіграти чотири позиції та піднятися із сьомого на третє місце у гонці. Таким чином «Макларен» та його пілоти продовжують укріплювати свої позиції як в особистому заліку, так і в Кубку конструкторів.

How do things now stand... 🤔



Here are the all-important drivers' standings to tell us! 📊#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mhrV4bU2zu — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Залік Формули-1 після Гран-прі Іспанії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 186 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 176; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 137; Джордж Расселл («Мерседес») — 111; Шарль Леклер («Феррарі») — 94.

Ferrari jump up to P2 in the standings!.. 📈



...And there's several other movements throughout the field 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/vIzJ5asbvm — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Кубок конструкторів після Гран-прі Іспанії (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 362 очки; «Мерседес» – 165; «Ред Булл» – 159; «Феррарі» – 144; «Вільямс» – 54.

Зіткнення Рассела та Ферстаппена

А ось Ферстаппен зумів потрапити хіба що у величезний скандал на етапі в Барселоні. Все нібито складалося непогано для нідерландця, він йшов на третій позиції та мав усі шанси саме так завершити цю гонку. Проте на останніх колах сталось те, чого Ферстаппен та його «Ред Булл» точно не очікували.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки

Через несправність боліду Кімі Антонеллі заїхав у гравій, тож далі на трасі з‘явився автомобіль безпеки. У зв’язку з цим у «Ред Буллі» вирішили зробити пітстоп, замінивши Максу комплект зношеного «софту» на свіжий «хард».

Все йшло за планом, втім під час рестарту гонки Ферстаппен намагався втримати позаду Шарля Леклера з «Феррарі», а також Джорджа Рассела з «Мерседес». І вже на прямій перед першим поворотом Леклер зміг випередити Макса. Теж саме намагався зробити Рассел, але Ферстаппен всіма силами завадив йому це зробити: виїхав за межі траси й повернувся на трек попереду Джорджа.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Далі розпочалось найцікавіше. Інженери «червоних биків» наказали Ферстаппену повернути позицію пілоту «Мерседеса», аргументуючи це тим, що стюарди випишуть штраф Максу. Ферстаппен спочатку відмовився це робити, а вже на 61-му колі спробував виконати наказ. Нідерландець здійснив гальмування, пропускаючи Рассела вперед. Ще до того, як автомобіль «Мерседес» повністю випередив «Ред Булл» Макса, Ферстаппен знову натиснув на газ, що призвело до зіткнення. Хоча обидва пілоти продовжили рух без серйозних пошкоджень, стюарди виписали Ферстаппену 10-секундний штраф за цей інцидент.

Врешті Ферстаппен опинився аж на 10-й позиції і після гонки опублікував допис з вибаченнями в Інстаграмі.

«У нас була захоплива стратегія та хороша гонка в Барселоні, доки не виїхав автомобіль безпеки. Наш вибір гуми до кінця та деякі дії після рестарту підживили моє розчарування, що призвело до неправильного кроку, якого не мало бути. Я завжди викладаюся наповну заради команди, і емоції можуть зашкалювати. Десь ви виграєте разом, десь програєте разом. Побачимося в Монреалі», — написав Макс.

Перші очки Алонсо

Поки лідери перегонів женуться за першістю в особистому заліку, легендарний Фернандо Алонсо зумів набрати свої перші очки в цьому сезоні.

Фото: EPA/UPG Гонка в Іспанії

Так-так, вперше за дев‘ять етапів дворазовий чемпіон світу Алонсо зміг потрапити у десятку кращих гонщиків. У Барселоні ветеран автоперегонів фінішував дев‘ятим. Дуже знаково, що трапилось це саме на рідному для нього етапі в Іспанії.

«Швидкість машини не виправдала наших очікувань, особливо після непоганої кваліфікації напередодні. Обганяти на прямих було непросто, довелося проявити кмітливість у третьому повороті. Я радий, що все ж таки зміг заробити очки. Домашня гонка – це завжди особлива подія. Приємно, що саме тут, у Барселоні, я нарешті набрав цьогорічні перші очки. Підтримка вболівальників була неймовірною», – наводить слова Алонсо пресслужба «Aston Martin».

Цей результат дозволив Алонсо стати першим пілотом в історії Формули-1, який набирав очки протягом 21 сезону.

Фото: EPA/UPG Фернандо Алонсо під час гонки

У дебютному для себе сезоні у 2001 році іспанець не потрапив до очкової зони. Тоді він виступав за команду «Мінарді». Перейшовши до «Рено» у 2003 році, він завершив сезон із 55 очками. З 2003-го по 2018 рік Алонсо незмінно набирав очки кожен сезон. Далі була дворічна перерви й повернення до чемпіонату у 2021 році. З того часу і донині він продовжує приносити очки своїй команді.

Наступний етап Формули-1 відбудеться за два тижні (15 червня). Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади.