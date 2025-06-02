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Еліну Світоліну номінували на нагороду Heart Award

Цією нагородою відзначають за виступ на турнірі BJK Cup протягом року.

Еліну Світоліну номінували на нагороду Heart Award
Українка Еліна Світоліна висловлює свої емоції під час матчу.
Фото: EPA/UPG

Першу “ракетку” України Еліну Світоліну номінували на нагороду Heart Award.

Про це повідомляє “Великий теніс України”.

“Нагорода "Heart Award" вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на турнірі BJK Cup протягом року”, - йдеться у повідомленні.

Переможниці отримують грошову винагороду, після чого можуть пожертвувати кошти на благодійність на свій вибір.

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Серед претенденток на нагороду, крім Світоліної, Соней Картел (Великобританія), Вікторія Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) та Ена Шібахара (Японія).

Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті турніру за посиланням.

Голосування триватиме до 14:00 за Києвом 9 червня. Результати голосування будуть оголошені пізніше.

  • Українські тенісистки здобули перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Перемоги здобули Марта Костюк та Еліна Світоліна.
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