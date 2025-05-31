Луїс Енріке оформив другий требл у своїй кар’єрі.

ПСЖ на «Альянц Арені» декласував «Інтер» (4:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

ПСЖ без шансів для суперника виграв у цьому матчі.

Фото: EPA/UPG Хакімі відкриває рахунок у матчі

Перший гол до активу записав Ашраф Хакімі на 12 хвилині. Він відгукнувся на пас Дуе і покотив м’яч у пусті ворота. За 8 хвилин Дуе опинився біля стійки воріт Зоммера й потужним ударом подвоїв перевагу своєї команди.

Фото: EPA/UPG Гол Дуе

У другому таймі французи не зупинилися і продовжили забивати. Дуе отримав м’яч під час контратаки й прошив Зоммера на 63 хвилині. За 10 хвилин Кварацхелія вийшов віч-на-віч з голкіпером «Інтера» і спокійно пробив у лівий кут воріт.

Фото: EPA/UPG Гол Кварацхелії

У кінці зустрічі крапку поставив Маюлу.

Фото: EPA/UPG Гравці ПСЖ святкують перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

За підсумками матчу ПСЖ уперше в історії здобув кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Тренер парижан Луїса Енріке вдруге у кар’єрі оформив требл, вигравши три основні титули протягом одного сезону.

За перебігом матчу можна подивитися у текстовій трансляції на LB.ua.