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ПСЖ розгромив «Інтер» і виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА

Луїс Енріке оформив другий требл у своїй кар’єрі.

ПСЖ розгромив «Інтер» і виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА
Гравці ПСЖ з кубком Ліги чемпіонів УЄФА
Фото: EPA/UPG

ПСЖ на «Альянц Арені» декласував «Інтер» (4:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

ПСЖ без шансів для суперника виграв у цьому матчі.

Хакімі відкриває рахунок у матчі
Фото: EPA/UPG
Хакімі відкриває рахунок у матчі

Перший гол до активу записав Ашраф Хакімі на 12 хвилині. Він відгукнувся на пас Дуе і покотив м’яч у пусті ворота. За 8 хвилин Дуе опинився біля стійки воріт Зоммера й потужним ударом подвоїв перевагу своєї команди. 

Гол Дуе
Фото: EPA/UPG
Гол Дуе

У другому таймі французи не зупинилися і продовжили забивати. Дуе отримав м’яч під час контратаки й прошив Зоммера на 63 хвилині. За 10 хвилин Кварацхелія вийшов віч-на-віч з голкіпером «Інтера» і спокійно пробив у лівий кут воріт. 

Гол Кварацхелії
Фото: EPA/UPG
Гол Кварацхелії

У кінці зустрічі крапку поставив Маюлу.

Гравці ПСЖ святкують перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА
Фото: EPA/UPG
Гравці ПСЖ святкують перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

За підсумками матчу ПСЖ уперше в історії здобув кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Тренер парижан Луїса Енріке вдруге у кар’єрі оформив требл, вигравши три основні титули протягом одного сезону.

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За перебігом матчу можна подивитися у текстовій трансляції на LB.ua.

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