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ПСЖ — «Інтер»: головне перед фінальним матчем Ліги чемпіонів УЄФА

Сьогодні, 31 травня, на стадіоні «Альянц Арена» в Мюнхені, Німеччина, ПСЖ зіграє проти міланського «Інтеру» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Підопічні Сімоне Індзагі матимуть змогу здобути для своєї команди четвертий кубок ЛЧ в історії, а хлопці Луїса Енріке налаштовані вписати свій клуб до когорти переможців престижного турніру.

Обидві команди пройшли довгий шлях до фінального матчу: ПСЖ розпочинав з 1/16 фіналу, а «Інтер» — з 1/8. Французи мають шанс оформити требл — додати до перемоги в Лізі 1 і Кубку Франції кубок ЛЧ. Італійці натомість отримали можливість порадувати фанатів після невдачі в Серії А й італійському Кубку.

Усе, що потрібно знати перед головним матчем сезону — на LB.ua.

ПСЖ — «Інтер»: головне перед фінальним матчем Ліги чемпіонів УЄФА
Кубок Ліги чемпіонів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Шлях до фіналу

ПСЖ фінішував у групі Ліги чемпіонів 15-м з 13 очками в активі після восьми матчів. На груповому етапі підопічні Луїса Енріке виграли чотири поєдинки, раз зіграли внічию, тричі поступилися.

Гравці ПСЖ перед фіналом ЛЧ
Фото: EPA/UPG
Гравці ПСЖ перед фіналом ЛЧ

15-те місце не дозволило ПСЖ розпочати шлях у плей-оф з 1/8 фіналу, тому вони грали в 1/16 проти «Бресту» (10:0 за сумою двох ігор). Далі французи розібралися з «Ліверпулем» (2:1), «Астон Віллою» (5:4) й «Арсеналом» (3:1).

«Інтер» мав переконливіший вигляд у групі: фінішував на 4-й сходинці з 19 очками в активі. У групі підопічні Індзагі шість разів святкували перемогу, по разу зіграли внічию та поступилися. 

Гравці «Інтеру» на тренуванні перед фінальним матчем ЛЧ
Фото: EPA/UPG
Гравці «Інтеру» на тренуванні перед фінальним матчем ЛЧ

На етапі плей-оф італійці здолали «Феєнорд» (4:1), «Баварію» (4:3) і «Барселону» (7:6).

Порівняння команд у цифрах

Обидві команди, без сумніву, гранди світового футболу, але суттєво відрізняються. За даними transfermarkt, ПСЖ має дорожчий, ніж в «Інтеру», склад: 923.5 мільйона євро проти 663.8 млн. Натомість команда міланців досвідченіша: середній вік «інтерівців» складає 29.6 проти 23.6 у ПСЖ. 

«Інтер» загалом історично досвідченіший за ПСЖ. Фінал у Мюнхені буде сьомим для міланців у ЛЧ (тричі їм вдалося перемогти). ПСЖ гратиме у своєму другому фіналі Ліги чемпіонів в історії. Минулого разу французи грали за кубок ЛЧ у сезоні 2019–2020, де поступилися з рахунком 0:1 «Манчестер Сіті».

Форвард «Інтеру» Лаутаро Мартінес
Фото: EPA/UPG
Форвард «Інтеру» Лаутаро Мартінес

Найрезультативнішим гравцем «Інтеру» є аргентинець Лаутаро Мартінес. У нинішньому сезоні форвард наколотив 22 голи і віддав три асисти в 48 матчах. ПСЖ веде за собою француз Усман Дембеле. Вінгер проводить найкращий сезон у кар’єрі: 33 точні удари й 11 результативних пасів у 48 поєдинках.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле
Фото: EPA/UPG
Вінгер ПСЖ Усман Дембеле

Ще один аспект, який відрізняє команди перед фіналом, — це «довжина» лазарету. ПСЖ у фіналі не розраховуватиме на захисника Преснеля Кімпембе. «Інтер» не зможе задіяти оборонців Янна Біссека й Бенджамена Павара. Окрім того, поза грою залишаться півзахисники Джакомо Де П’єтрі та Пйотр Зелінський. 

Цікаві факти перед фіналом

Фінальний поєдинок упевнено можна назвати і тренерським протистояння. Коуч ПСЖ Луїс Енріке має змогу виграти другий кубок ЛЧ у своїй кар’єрі. Уперше іспанський спеціаліст перемагав у найпрестижнішому турнірі клубного футболу з «Барселоною» 2015 року. Ба більше, Луїс Енріке може повторити досягнення Хосепа Гвардіоли і вдруге у кар’єрі оформити требл — перемогти у трьох основних турнірах упродовж сезону. Перший трофейний хеттрик підкорився іспанцеві в сезоні 2014/2015 з тією ж таки «Барселоною». Його візаві Сімоне Індзагі ще не має в доробку кубка Ліги чемпіонів. 

Арбітр Іштван Ковач вилучає гравця під час матчу
Фото: EPA/UPG
Арбітр Іштван Ковач вилучає гравця під час матчу

Розсудить тренерів і їхні команди арбітр Іштван Ковач з Румунії. До слова, він стане першим суддею в історії, який працюватиме на фіналах усіх трьох єврокубків. У 2022-му він судив головний поєдинок Кубку конференцій («Рома» — «Феєнорд» — 1:0), а у 2024-му — Ліги Європи («Аталанта» — «Баєр» — 3:0).

«Альянц Арена» в Мюнхені, Німеччина
Фото: EPA/UPG
«Альянц Арена» в Мюнхені, Німеччина

Місцем роботи румунського спеціаліста стане мюнхенська «Альянц Арена». Фінал Ліги чемпіонів удруге відбудеться саме на цьому стадіоні. Уперше головний матч сезону відбувся на цій арені у 2012 році. «Челсі» тоді у драматичному протистоянні за підсумками серії пенальті (4:3) здолав господарів, «Баварію», і вперше став володарем ЛЧ. Можна впевнено сказати, що атмосфера на фінальному поєдинку буде по-справжньому футбольною. Наживо протистояння ПСЖ й «Інтеру» стане доступним 75 тисячам уболівальників. 

Настрій команд 

Тренер ПСЖ Луїс Енріке перед грою налаштований порадувати фанатів. Він висловив упевненість у тому, що його підопічні зможуть знайти ключ до воріт міланців.

«Мій клуб знає, як розібрати такі команди і як розхитати їхню згуртовану оборону. "Інтер" має багато висококласних гравців як в атаці, так і в обороні; саме тому вони дійшли до фіналу. Усе може змінитися одним раннім голом, тому ми маємо адаптуватися і грати у фіналі від самого початку до кінця. Я дуже оптимістичний», — переказує слова іспанського спеціаліста пресслужба УЄФА.

Луїс Енріке на тренуванні
Фото: EPA/UPG
Луїс Енріке на тренуванні

Його візаві, італійський коуч Сімоне Індзагі, був стриманішим. У розмові з журналістами він традиційно похвалив команду суперників і згадав минулорічний фінал ЛЧ, у якому його хлопці поступилися.

«ПСЖ — дуже сильна і цілісна команда з відмінним тренером Луїсом Енріке. Вони мають багато талановитих гравців, тож ми повинні провести ідеальний матч і залишатися в грі до самого кінця. Ми дуже поважаємо ПСЖ, але постараємося зіграти у фіналі якнайкраще — з повагою до суперника, але без страху. Ми пам’ятаємо фінал-2023, наче це було вчора. Ми зустрічалися з дуже сильним "Манчестер Сіті". Правду кажучи, ми заслуговували на продовження матчу в доданий час. Той досвід був дуже важливим — участь у зустрічі такого високого рівня допомогла нам багато дізнатися про себе. Усі мої футболісти готові вийти на поле. Це найкраще, про що я міг мріяти», — сказав Індзагі.

Сімоне Індзагі керує тренувальним процесом
Фото: EPA/UPG
Сімоне Індзагі керує тренувальним процесом

Чи мали рацію тренери, ми дізнаємося лише за підсумками гри.

Матч у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. За найцікавішими моментами гри ви також зможете слідкувати в текстовій онлайн-трансляції матчу на LB.ua.

Прогноз LB.ua: перемога ПСЖ з рахунком 3:2.

Фінал Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за Києвом. 

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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