​Збірна України з дзюдо бойкотуватиме Чемпіонат світу через допуск білорусів до змагань

Турнір відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в Будапешті.

Федерація дзюдо України бойкотуватиме Чемпіонат світу в Угорщині через допуск білорусів під національним прапором.

Про це йдеться в офіційній заяві федерації.

16 травня на офіційному сайті олімпійського комітету Білорусі було оприлюднено інформацію про рішення Виконкому Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, із 1 червня 2025 року білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

У відповідь на це Федерація дзюдо України офіційно звернулася до Міжнародної федерації з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. 23 травня Федерація отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконкому.

"У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435, Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина", - йдеться в заяві.

Федерація дзюдо України рішуче засуджує це рішення і вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.

"Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами — це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Федерація дзюдо України й надалі буде послідовно відстоювати позицію, яка ґрунтується на моральних цінностях, свободі й гідності українського народу", - наголосили у Федерації.