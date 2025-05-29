​Збірна України з дзюдо бойкотуватиме Чемпіонат світу через допуск білорусів до змагань

Федерація дзюдо України бойкотуватиме Чемпіонат світу в Угорщині через допуск білорусів під національним прапором.
Про це йдеться в офіційній заяві федерації.
16 травня на офіційному сайті олімпійського комітету Білорусі було оприлюднено інформацію про рішення Виконкому Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, із 1 червня 2025 року білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.
У відповідь на це Федерація дзюдо України офіційно звернулася до Міжнародної федерації з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. 23 травня Федерація отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконкому.
"У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435, Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина", - йдеться в заяві.
Федерація дзюдо України рішуче засуджує це рішення і вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.
"Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами — це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Федерація дзюдо України й надалі буде послідовно відстоювати позицію, яка ґрунтується на моральних цінностях, свободі й гідності українського народу", - наголосили у Федерації.
- Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував виключити спортсменів із Росії та Білорусі з міжнародного спорту через війну проти України. Однак, пізніше почали з'являтися заяви про "вивчення шляху" для їхнього повернення у нейтральному статусі.
- У 2022 році Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо.
- У 2023-му президент Міжнародної федерації дзюдо заявив, що спорт "може бути посланцем миру та єдності".