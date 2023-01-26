МОК допустить російських та білоруських спортсменів до змагань, але за однієї умови

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі, повідомляє xsport.ua з посиланням на офіційний сайт МОК.

Умова – атлет не підтримує війну, а також відповідає правилам Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). Усі спортсмени будуть змушені пройти індивідуальні перевірки.

Також у документі неодноразово повторюється думка, що жодному спортсмену не можна перешкоджати в участі у змаганнях через його паспорт.

МОК випустив документ за підсумками саміту організації, що відбувся 9 грудня 2022 року.