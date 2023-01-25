Джима стала віцечемпіонкою Європи в індивідуальній гонці

Юлія стала третьою, але піднялася на одну позицію після перегляду результатів.

У швейцарському Ленцергайді жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи з біатлону.

І у першому ж старті скарбничка збірної України поповнилася медаллю.

Юлія Джима з одним промахом фінішувала третьою, але після перегляду результатів гонки їй дісталася срібна нагорода.

Спочатку переможницею було визнано італійку Мікелу Каррару, яка допустила один промах на вогневому рубежі.

Проте вже після гонки було подано протест на її перемогу. Система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи італійки на другому вогневому рубежі. Після цього Каррарі було додано дві хвилини штрафу, через що вона опустилася на 11-у позицію.

Таким чином, чемпіонкою стала Ліза Марія Шпарк із Німеччини, а Джима автоматично змінила "бронзу" на "срібло".

Чемпіонат Європи. Біатлон. Індівідуальна гонка. Жінки.

Ліза Марія Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) +47.7 Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +53.2 Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+2) +1:21.0.

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