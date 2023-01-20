Нестримний Йоганнес Бьо виграв спринт в Антхольці

В ітлальянському Антхольці чоловічим спринтом на 10 км із двома вогневими рубежами продовжився шостий етап Кубка світу з біатлону.

Традиційно, як для нинішнього сезону, не було рівних лідеру загального заліку Йоганнесу Бьо.

Норвежець більш ніж на пів хвилини випередив найближчого переслідувача, яким виявився шведський біатлоніст

Мартін Понсілуома.

"Бронза" – у ще одного норвежця

Стурли Легрейда.

Зазначимо, що у топ-5 – троє представляють збірну Норвегії.

Українські лижники, що стріляють, гонку провалили.

Найкращий із них – Артем Прима у підсумковому протоколі відкрив четвертий десяток, а найгірший - Артем Тищенко занурився у середину дев'ятого десятка.

Завтра двома парсьютами етап у Антхольці буде продовжено.

Кубок світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія. Чоловіки. Спринт.

Йоганнес Бьо (Норвегія, 1 промах) 22:44,1 Мартін Понсілуома (Швеція, 1), +31,4 Стурла Легрейд (Норвегія, 0) +37,3.

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