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Нестримний Йоганнес Бьо виграв спринт в Антхольці

Українські біатлоністи гонку провалили.

Нестримний Йоганнес Бьо виграв спринт в Антхольці
Йоганнес Бьо
Фото: EPA/UPG

В ітлальянському Антхольці чоловічим спринтом на 10 км із двома вогневими рубежами продовжився шостий етап Кубка світу з біатлону.

Традиційно, як для нинішнього сезону, не було рівних лідеру загального заліку Йоганнесу Бьо.

Норвежець більш ніж на пів хвилини випередив найближчого переслідувача, яким виявився шведський біатлоніст 

Мартін Понсілуома.

"Бронза" – у ще одного норвежця 

Стурли Легрейда.

Зазначимо, що у топ-5 – троє представляють збірну Норвегії.

Українські лижники, що стріляють, гонку провалили.

Найкращий із них – Артем Прима у підсумковому протоколі відкрив четвертий десяток, а найгірший - Артем Тищенко занурився у середину дев'ятого десятка.

Завтра двома парсьютами етап у Антхольці буде продовжено.

Кубок світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія. Чоловіки. Спринт. 

  1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1 промах) 22:44,1
  2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1), +31,4
  3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0) +37,3.

  • 31. Артем Прима (Україна, 1), +2:09,2
  • 41. Антон Дудченко (Україна, 1), +2:28,0
  • 44. Денис Насико (Україна, 0), +2:29,7
  • 56. Тарас Лесюк (Україна, 1), +2:53,7
  • 85. Артем Тищенко (Україна, 1), +4:06,6.
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