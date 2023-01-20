Нестримний Йоганнес Бьо виграв спринт в Антхольці

В ітлальянському Антхольці чоловічим спринтом на 10 км із двома вогневими рубежами продовжився шостий етап Кубка світу з біатлону.
Традиційно, як для нинішнього сезону, не було рівних лідеру загального заліку Йоганнесу Бьо.
Норвежець більш ніж на пів хвилини випередив найближчого переслідувача, яким виявився шведський біатлоніст
Мартін Понсілуома.
"Бронза" – у ще одного норвежця
Стурли Легрейда.
Зазначимо, що у топ-5 – троє представляють збірну Норвегії.
Українські лижники, що стріляють, гонку провалили.
Найкращий із них – Артем Прима у підсумковому протоколі відкрив четвертий десяток, а найгірший - Артем Тищенко занурився у середину дев'ятого десятка.
Завтра двома парсьютами етап у Антхольці буде продовжено.
Кубок світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія. Чоловіки. Спринт.
- Йоганнес Бьо (Норвегія, 1 промах) 22:44,1
- Мартін Понсілуома (Швеція, 1), +31,4
- Стурла Легрейд (Норвегія, 0) +37,3.
…
- 31. Артем Прима (Україна, 1), +2:09,2
- 41. Антон Дудченко (Україна, 1), +2:28,0
- 44. Денис Насико (Україна, 0), +2:29,7
- 56. Тарас Лесюк (Україна, 1), +2:53,7
- 85. Артем Тищенко (Україна, 1), +4:06,6.