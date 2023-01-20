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Ще одна українка залишає Australian Open-2023

Людмила Кіченок завершила виступи у міксті.

Ще одна українка залишає Australian Open-2023
Людмила Кіченок
Фото: Twitter

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу стартував турнір змішаних пар.

У першому колі українка Людмила Кіченок у парі з Гонсало Ескобаром з Еквадору провела зустріч проти дуету з Австралії Кімберлі Біррелл/Рінкі Хідзіката, який отримав від організаторів турніру вайлд-карт.

Господині корту виявилися сильнішими за інтернаціональний тандем - 6:1, 7:6 (7:5).

Нагадаємо, Людмила разом із Оленою Остапенко у першому колі Australian Open-2023 також поступилася у змаганнях парного розряду.

Таким чином, одна із сестер Кіченок остаточно залишає Мельбкрн.

Зазначимо, що 

Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн вийшли до другого раунду турніру.

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