Ще одна українка залишає Australian Open-2023

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу стартував турнір змішаних пар.

У першому колі українка Людмила Кіченок у парі з Гонсало Ескобаром з Еквадору провела зустріч проти дуету з Австралії Кімберлі Біррелл/Рінкі Хідзіката, який отримав від організаторів турніру вайлд-карт.

Господині корту виявилися сильнішими за інтернаціональний тандем - 6:1, 7:6 (7:5).

Нагадаємо, Людмила разом із Оленою Остапенко у першому колі Australian Open-2023 також поступилася у змаганнях парного розряду.

Таким чином, одна із сестер Кіченок остаточно залишає Мельбкрн.

Зазначимо, що