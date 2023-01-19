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Надія Кіченок, Костюк та Калініна успішно стартували на Australian Open-2023 у парному розряді

Людмила Кіченок вилетіла.

Надія Кіченок, Костюк та Калініна успішно стартували на Australian Open-2023 у парному розряді
Людмила Кіченок і Олена Остапенко
Фото: j48tennis.net

На Australian Open-2023 стартували матчі парного розряду.

Україна у жіночій сітці представлена чотирма тенісистками.

Надія Кіченок у пары з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн здолали володарок wild card, господарок кортів Александру Бозович та Лізетт Кабреру - 6:4, 6:3.

Матч тривав трохи більше години.

Кращі моменти.

Ангеліна Калініна в дуеті з також бельгійкою Еллісон Ван Ейтванк обіграли японку Ері Ходзумі і словенку Тамару Зіданшек - 7:6 (7-4), 6:3.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

Кращі моменти.

Перше коло також подолала Марта Костюк, яка у тандемі зі румункою Оленою Габріеле Русе обіграли американку Даніель Роуз Коллінс і британку Хізер Вотсон з рахунком - 6:4, 6:2.

Матч тривав півтори години.

Кращі моменти.

А ось найсильніша українська парна тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з Оленою Остапенко із Латвії не змогли пройти у друге коло.

Україно-латиський міні-колектив програв парі Анастасія Павлюченкоа (Росія)/Олена Рибакіна (Казахстан) - 4:6, 4:6.

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