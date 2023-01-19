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"Прометей" здобув четверту перемогу поспіль у Єврокубку

Український клуб взяв реванш у "Брешії".

"Прометей" здобув четверту перемогу поспіль у Єврокубку
"Прометей"
Фото: facebook.com/prometeysc

У 11-му турі регулярного чемпіонату Єврокубку "Прометей" вдома обіграв "Брешію" – 79:72 (15:19, 16:16, 21:18, 27:19).

Перемогу підопічні Ронена Гінзбурга здобули за рахунок спурту в заключній чверті.

Таким чином, український клуб взяв реванш за розгромну поразку у першому колі у жовтні 2022 року – 70:104.

Найрезультативнішими у складі "Прометея" стали Ді Джей Кеннеді та Ісуф Санон, які набрали по 17 очок.

Після цієї перемоги "Прометей" вийшов третє місце групи А.

Наступний матч у цьому турнірі український клуб проведе 25 січня проти "Бурсаспору".

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