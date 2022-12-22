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"Прометей" виграв другий матч поспіль у Єврокубку

Команда із дніпропетровщини піднялася на 4-е місце у своїй групі.

"Прометей" виграв другий матч поспіль у Єврокубку
"Прометей"
Фото: БК "Прометей"

У рамках 9-го туру групового етапу Єврокубку баскетбольний "Прометей" зустрічався з "Венецією" та здобув трудову перемогу – 75:71 (14:19, 16:17, 24:13, 21:22).

Все вирішила третя чверть поєдинку, виграна слобожанським клубом із різницею в 11 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Прометея" Ді Джей Кеннеді, який набрав 27 очок.

Зазначимо, що це вже друга поспіль перемога "Прометея" у Єврокубку. Раніше українці обіграли румунську "Клуж-Напоку" - (105:82).

"Прометей" йде на 4-й позиції у турнірній таблиці. Лідер – іспанський "Ховентуд".

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