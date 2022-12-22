"Прометей" та "Епіцентр-Подоляни" вийшли у фінал Кубка ліги

Фінал відбудеться вже сьогодні.

Напередодні відбулися півфінальні матчі Кубка Ліги серед волейбольних чоловічих команд. "Прометей" зустрічався з "МХП-Вінницею", а "Епіцентр-Подоляни" – з "Юракадемією".

Більше передбачувано пройшов матч за участю "Епіцентру". Команда з Городка переграла "Юракадемію" у 4-х сетах - 3:1 (25:18, 23:25, 25:19, 25:19).

"Епіцентр-Подоляни" - "Юракадемія"

Більше напружено пройшов другий півфінал. У результаті володар другої путівки у фінал визначався на тай-брейку. "Прометей" - "МХП-Вінниця" - 3:2 (22:25, 25:15, 23:25, 25:17, 16:14).

Зазначимо, що фінал Кубку ліги відбудеться 22 грудня.