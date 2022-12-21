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"Будівельник" програв свій другий матч поспіль у Кубку Європи FIBA

Фінський "Карху" виявився сильнішим за киян.

"Будівельник" програв свій другий матч поспіль у Кубку Європи FIBA

У рамках другого раунду групового етапу Кубка Європи FIBA київський "Будівельник" приймав фінський "Карху Баскет" і поступився – 65:72 (21:24, 15:18, 15:13, 14:17).

Гра була практично рівною протягом усього матчу.

Гості у першій чверті створили гандикап у 3 очки, який зуміли розвинути до перерви – 42:36. Після паузи киянам вдалося відіграти два очки, проте "Карху" все ж таки краще провів заключну 10-хвилинку.

Найрезультативнішим гравцем матчу став легкий форвард "Будівельника" Богдан Близнюк – 18 очок, 5 підбирань за 35 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, у першому матчі цієї стадії турніру "Будівельник" програв "Хапоелю Хайфа" - 71:81.

Турнірна таблиця.

Наступний матч у єврокубку кияни проведуть 11 січня проти словацької "Левиці". Нагадаємо, що в наступний етап з квартету J вийдуть дві найкращі команди.

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