"Будівельник" програв на старті другого раунду Кубка Європи FIBA

У першому турі другого раунду Кубку Європи FIBA "Будивельник" зустрівся з ізраїльськи "Хапоелем Хайфа" і поступився - 71:81 (23:21, 12:17, 8:25, 28:18).
Кияни виграли першу чверть, але на велику перерву все одно пішли, програючи в рахунку 3 очки.
Катастрофічно для команди Валерія Плеханова склалася третя чверть, яка стала визначальною у матчі.
Спурт у заключній 10-хвилинці лише дозволив киянам скоротити відставання у рахунку.
Нагадаємо, крім "Хапоеля" суперниками "Будівельника" у другому груповому раунді Кубка Європи FIBA будуть фінський "Кархом" та словацький "Левиче".
Додамо, що кияни в цьому сезоні грають аж у чотирьох чемпіонатах.