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"Будівельник" програв на старті другого раунду Кубка Європи FIBA

Кияни поступилися "Хапоелю Хайфа".

"Будівельник" програв на старті другого раунду Кубка Європи FIBA
Фото: FIBA

У першому турі другого раунду Кубку Європи FIBA "Будивельник" зустрівся з ізраїльськи "Хапоелем Хайфа" і поступився - 71:81 (23:21, 12:17, 8:25, 28:18).

Кияни виграли першу чверть, але на велику перерву все одно пішли, програючи в рахунку 3 очки.

Катастрофічно для команди Валерія Плеханова склалася третя чверть, яка стала визначальною у матчі.

Спурт у заключній 10-хвилинці лише дозволив киянам скоротити відставання у рахунку.

Нагадаємо, крім "Хапоеля" суперниками "Будівельника" у другому груповому раунді Кубка Європи FIBA будуть фінський "Кархом" та словацький "Левиче".

Додамо, що кияни в цьому сезоні грають аж у чотирьох чемпіонатах.

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