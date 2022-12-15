Українки Деха та Марущак виграли малі золоті медалі чемпіонату світу з важкої атлетики

На жаль, за сумою двоборства Ірина та Аліна на п'єдестал не зійшли.

У столиці Колумбії Боготі продовжується чемпіонат світу з важкої атлетики.

Напередодні змагалися жінки вагової категорії до 81 кг.

Від України були представлені одразу дві спортсменки – Ірина Деха та Аліна Марущак.

У першій вправі – ривку українкам не було рівних. Деха, з результатом 122 кг, виграла "золото", а Марущак поступилася співвітчизниці 3 кг і стала срібним призером.

У поштовху українки були менш успішними і забагато поступилися своїм суперницям.

У підсумку Деха за сумою двоборства посіла 4-е місце, а Марущак – 6-те.

А чемпіонкою стала китаянка Лян Сяомей, яка у ривку розташувалася одразу за нашими спортсменками.

Важка атлетика. Чемпіонат світу. Богота (Колумбія). Жінки. 81 кг.

Лян Сяомей (Китай) - 270 (118 + 152) Ван Чжуой (Китай) - 266 (115 + 151) Тамара Саласар (Еквадор) – 262 (114 + 148) Ірина Деха (Україна) – 260 (122 + 138).