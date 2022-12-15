Українки Деха та Марущак виграли малі золоті медалі чемпіонату світу з важкої атлетики

У столиці Колумбії Боготі продовжується чемпіонат світу з важкої атлетики.
Напередодні змагалися жінки вагової категорії до 81 кг.
Від України були представлені одразу дві спортсменки – Ірина Деха та Аліна Марущак.
У першій вправі – ривку українкам не було рівних. Деха, з результатом 122 кг, виграла "золото", а Марущак поступилася співвітчизниці 3 кг і стала срібним призером.
У поштовху українки були менш успішними і забагато поступилися своїм суперницям.
У підсумку Деха за сумою двоборства посіла 4-е місце, а Марущак – 6-те.
А чемпіонкою стала китаянка Лян Сяомей, яка у ривку розташувалася одразу за нашими спортсменками.
Важка атлетика. Чемпіонат світу. Богота (Колумбія). Жінки. 81 кг.
- Лян Сяомей (Китай) - 270 (118 + 152)
- Ван Чжуой (Китай) - 266 (115 + 151)
- Тамара Саласар (Еквадор) – 262 (114 + 148)
- Ірина Деха (Україна) – 260 (122 + 138).
- …6. Аліна Марущак (Україна) – 256 (119+137).