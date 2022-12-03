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Українських важкоатлетів Кожакіна та Тараненка усунули від змагань через допінг

У їхніх пробах виявили наявність забороненої речовини триметазидину.

Українських важкоатлетів Кожакіна та Тараненка усунули від змагань через допінг
Богдан Тараненко
Фото: facebook.com/uwf.net.ua

Українські важкоатлети Руслан Кожакін та Богдан Тараненко пропустять майбутній чемпіонат світу в Колумбії через порушення антидопінгових правил, повідомляє Sportarena.com.

Міжнародне агентство тестування (ITA) повідомило, що у пробах Кожакіна та Тараненка виявили наявність забороненої речовини триметазидину. Обидва українці проходили тестування 27 жовтня.

Спортсмени усунуті від участі у міжнародних та національних змаганнях до закінчення розслідування, яке проводить ITA.

Нагадаємо, що у травні Тараненко став бронзовим призером юнацького чемпіонату світу в Іракліоні. Він виступав у ваговій категорії понад 109 кг.

Після усунення Кожакіна (96 кг) та Тараненка у заявці збірної України на світову першість залишилося сім спортсменів: Костянтин Рева (102 кг), Микита Рубановський (109 кг), Каміла Конотоп (59 кг), Марія Гангур (64) кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – 81 кг), Анастасія Маневська (87 кг).

ЧС пройде у Боготі 5-16 грудня. Світова першість буде відбором на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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