Українки провально виступили у спринтерській біатлонній гонці на етапі Кубка світу

Кошмар для жіночої половини збірної України з біатлону на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 у Контіолахті продовжився у спринтерській гонці.

Найкраща з українок – Ганна Кривонос із одним промахом фінішувала 54-ою.

"Підтримали почин" Анни Дар'я Блашко та Олена Білосюк, які також були більш-менш успішними на вогневому рубежі, допустивши по одному промаху, однак у ногах конкурувати з суперницями поки що не можуть. У результаті – лише 60-те та 61-е місце відповідно.

А виграла гонку австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка була влучна на двох вогневих рубежах.

Один промах позбавив шансів здобути золоту медаль італійку Лізу Вітоцці.

Замкнула п'єдестал шведка Лінн Персон.

Спринт. Жінки.

Ліза-Тереза Гаузер (0+0, Австрія ) 20:39,5 Ліза Віттоцці (1+0, Італія) +17,3 Лінн Перссон (0+0, Швеція) +24,2.

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