Українки провально виступили у спринтерській біатлонній гонці на етапі Кубка світу

Кошмар для жіночої половини збірної України з біатлону на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 у Контіолахті продовжився у спринтерській гонці.
Найкраща з українок – Ганна Кривонос із одним промахом фінішувала 54-ою.
"Підтримали почин" Анни Дар'я Блашко та Олена Білосюк, які також були більш-менш успішними на вогневому рубежі, допустивши по одному промаху, однак у ногах конкурувати з суперницями поки що не можуть. У результаті – лише 60-те та 61-е місце відповідно.
А виграла гонку австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка була влучна на двох вогневих рубежах.
Один промах позбавив шансів здобути золоту медаль італійку Лізу Вітоцці.
Замкнула п'єдестал шведка Лінн Персон.
Спринт. Жінки.
- Ліза-Тереза Гаузер (0+0, Австрія) 20:39,5
- Ліза Віттоцці (1+0, Італія) +17,3
- Лінн Перссон (0+0, Швеція) +24,2.
...
- 54. Анна Кривонос (0+1) +1:54,0
- 60. Дар'я Блашко (1+0) +2:07,1
- 61. Олена Білосюк (1+0) +2:08,3.