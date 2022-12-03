Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
ГоловнаСпорт

Українки провально виступили у спринтерській біатлонній гонці на етапі Кубка світу

Українок немає у топ-50.

Українки провально виступили у спринтерській біатлонній гонці на етапі Кубка світу
Ліза Тереза ​​Гаузер
Фото: biathlonworld.com

Кошмар для жіночої половини збірної України з біатлону на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 у Контіолахті продовжився у спринтерській гонці.

Найкраща з українок – Ганна Кривонос із одним промахом фінішувала 54-ою.

"Підтримали почин" Анни Дар'я Блашко та Олена Білосюк, які також були більш-менш успішними на вогневому рубежі, допустивши по одному промаху, однак у ногах конкурувати з суперницями поки що не можуть. У результаті – лише 60-те та 61-е місце відповідно.

А виграла гонку австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка була влучна на двох вогневих рубежах.

Один промах позбавив шансів здобути золоту медаль італійку Лізу Вітоцці.

Замкнула п'єдестал шведка Лінн Персон.

Спринт. Жінки.

  1. Ліза-Тереза Гаузер (0+0, Австрія) 20:39,5
  2. Ліза Віттоцці (1+0, Італія) +17,3
  3. Лінн Перссон (0+0, Швеція) +24,2.

...

  • 54. Анна Кривонос (0+1) +1:54,0
  • 60. Дар'я Блашко (1+0) +2:07,1
  • 61. Олена Білосюк (1+0) +2:08,3.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також