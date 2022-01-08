На пʼятому етапі Кубку світу з біатлону Україна завоювала першу нагороду – бронзову медаль у одиночній змішаній естафеті.

Вона належить спортсменам Артему Тищенку та Дарʼї Блашко, пише НВ.

На першому етапі Тищенко використав чотири додаткові патрони і передав естафету на восьмій позиції. Блашко під час першої стрільби не зробила жодної помилки, але двічі помилилась під час другої.

На двох останніх етапах українські спортсмени використали по три додаткові патрони і посіли третє місце серед чемпіонів.

Перемогу в змаганні отримала РФ, Австрія – на другому місці.

Single Mixed Relay victory for @russianbiathlon on Oberhof! 💪



🥇🇷🇺 Reztsova / Babikov

🥈🇦🇹 Hauser / Eder @OESVbiathlon

🥉🇺🇦 Blashko / Tyshchenko



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Росія (1 коло штрафу + 12 доппатронів ) - 41:37,1 Австрія (1+13) +41,5 УКРАЇНА (0+12) +1:03,6 Білорусь (1+11) +1:15,6 Швеція (2+12) +1:23,6.

П'ятий етап Кубка світу з біатлону триває з 6 по 9 січня в Оберхофі (Німеччина).