Надаль розкритикував Джоковича за його бажання брати участь у змаганнях невакцинованим

Експерша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль висловився щодо скандальної ситуації навколо лідера світового рейтингу, серба Новака Джоковича, який прилетів до Австралії для участі в мейджорі.
"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?" – цитує Надаля у своєму Twitter журналіст Бен Ротенберг.
Here are Rafael Nadal’s full answers on the Novak Djokovic situation, which Nadal clearly thinks Djokovic created for himself.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 6, 2022
Nadal has consistently backed the science of vaccines during the pandemic, so this is a pretty consistent line of answering for him. pic.twitter.com/K6Rsh7OVrr
Нагадаємо, прикордонна служба Австралії затримала Джоковича в аеропорту Мельбурна через помилку, пов'язану з оформленням візи.
Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.
Додамо, що Надаль і Джокович по 20 разів ставали переможцями турнірів "Великого шолома".