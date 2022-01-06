Надаль розкритикував Джоковича за його бажання брати участь у змаганнях невакцинованим

Фото: EPA/UPG Новак Джокович і Рафаель Надаль

Експерша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль висловився щодо скандальної ситуації навколо лідера світового рейтингу, серба Новака Джоковича, який прилетів до Австралії для участі в мейджорі.

"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?" – цитує Надаля у своєму Twitter журналіст Бен Ротенберг.

Here are Rafael Nadal’s full answers on the Novak Djokovic situation, which Nadal clearly thinks Djokovic created for himself.



Nadal has consistently backed the science of vaccines during the pandemic, so this is a pretty consistent line of answering for him. pic.twitter.com/K6Rsh7OVrr — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 6, 2022

Нагадаємо, прикордонна служба Австралії затримала Джоковича в аеропорту Мельбурна через помилку, пов'язану з оформленням візи.

Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.

Додамо, що Надаль і Джокович по 20 разів ставали переможцями турнірів "Великого шолома".