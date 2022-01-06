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Надаль розкритикував Джоковича за його бажання брати участь у змаганнях невакцинованим

"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся".

Новак Джокович і Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович і Рафаель Надаль

Експерша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль висловився щодо скандальної ситуації навколо лідера світового рейтингу, серба Новака Джоковича, який прилетів до Австралії для участі в мейджорі.

"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?" – цитує Надаля у своєму Twitter журналіст Бен Ротенберг.

Нагадаємо, прикордонна служба Австралії затримала Джоковича в аеропорту Мельбурна через помилку, пов'язану з оформленням візи.

Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.

Додамо, що Надаль і Джокович по 20 разів ставали переможцями турнірів "Великого шолома".

Григорій МухінГригорій Мухін
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