Джокович прибув до Австралії з неправильно оформленою візою

Тепер усе залежить від влади країни.

Перша ракетка світу Новак Джокович прилетів до австралійського міста Мельбурн для участі в першому цього року турнірі "Великого шолома" Australian Open, проте несподівано зіткнувся з проблемами іншого кшталту, ніж відсутність обов'язкової вакцинації.

Команда сербського тенісиста неправильно оформила документи і тепер має проблеми з візою, повідомляє theage.com.au.

Прикордонна служба звернулася до уряду штату Вікторія з проханням поручитися за Джоковича, проте влада відмовилася.

За інсайдерською інформацією, незважаючи на проблеми з візою, прикордонна служба все одно може пустити Джоковича до країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив, що першу ракетку світу Новака Джоковича буде відправлено додому "першим літаком", якщо він не зможе надати достатньо доказів медпоказів від вакцинації.