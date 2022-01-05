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УАФ визначила найкращий сейв в українському футболі у 2021 році

Георгій Бущан врятував збірну у поєдинку з Боснією та Герцеговиною.

Георгій Бущан, Ілля Забарний і Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG
Георгій Бущан, Ілля Забарний і Віталій Миколенко

Українська асоціація футболу (УАФ) назвала автора найкращого сейву за підсумками 2021 року.

Переможцем у цій номінації став голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан.

В останньому турі відбіркової кампанії Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини (2:0) Бущан врятував національну команду від пропущеного гола наприкінці першого тайму, що дозволило піти на перерву команді Олександра Петракова за рівного рахунку.

Нагадаємо, що після тієї перемоги у Зениці збірна України посіла друге місце у відбірковій групі та вийшла у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Першим суперником підопічних Петракова у стикових матчах стане Шотландія, матч відбудеться на виїзді 24 березня, а у разі успіху українці зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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