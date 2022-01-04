"Челсі" оштрафує Лукаку на $600 тис.

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку

Форварда "Челсі" Ромелу Лукаку буде покарано за своє скандальне інтерв'ю.

Клуб із Західного Лондона підготував штраф для бельгійця у розмірі 600 тисяч євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю Ромелу висловився з приводу своєї ролі у "Челсі", схемі головного тренера Томаса Тухеля, а також про бажання повернутися до "Інтеру".

Лукаку перейшов до "Челсі" з "Інтера" минулого літа за 115 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історіії клубу. Його зарплата у Лондоні – 12 млн євро на рік netto.