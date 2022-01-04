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Головна ціль клубу - перемога у Лізі чемпіонів: генеральний директор "Шахтаря"

Сергій Палкін – максималіст.

Головна ціль клубу - перемога у Лізі чемпіонів: генеральний директор "Шахтаря"
Сергій Палкін
Фото: ФК "Шахтар"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін озвучив амбітні завдання клубу на найближчу перспективу.

Виявляється, "гірники" не заспокояться, доки не виграють головний клубний турнір - Лігу чемпіонів.

"Ми хочемо збудувати таку команду, щоб була можливість замахнутися на найголовніший трофей – це трофей Ліги чемпіонів. Усе для цієї мети ми сьогодні робимо: десь страждаємо, десь втрачаємо з погляду результату, але ми знаємо, що рухаємось у цьому напрямку", – цитує Палкіна клубна пресслужба.

"Це наша головна ідея та наше головне бажання. Ніхто не гарантує результату, але якщо не спробуєш, ти ніколи не зрозумієш.

Хотілося б показати себе в Лізі чемпіонів, оскільки це найтоповіший турнір. Наше бажання – проявити себе саме там. Але якщо ми виграємо Лігу Європи, плакати не будемо, я запевняю вас", - заявив генеральний директор.

При цьому Палкін зазначив, що головною метою "Шахтаря" у 2022 році є "серйозно заявити про себе у ЛЧ та, природно, виграти чемпіонат України".

Григорій МухінГригорій Мухін
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