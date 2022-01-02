Роналдо отримав позитивний тест на ковід

Колишній бомбардир збірної Бразилії, нині – власник футбольного клубу "Крузейро" Роналдо заразився коронавірусом.

Як повідомили у пресслужбі клубу, самопочуття колишнього футболіста добре, його хвороба має легкий перебіг.

Через недугу Роналдо довелося відмовитися від участі в пам'ятних заходах з нагоди 101-го дня народження клубу.

"Він шкодує про те, що не зможе взяти участь у заходах, запланованих на наступні кілька днів, але незабаром ми опублікуємо новий графік приїзду в Белу-Орізонті, виступів, зустрічей та пресконференції", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразився нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі. Позитивний тест на ковід отримали й одноклубники аргентинця Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазаль.